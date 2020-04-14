 

72-летняя жительница Бразилии ради популярного в соцсетях челленджа переоделась в БДСМ-бельё внучки

14.04.2020, 23:53, Разное

В последнее время, когда жители большинства стран мира из-за пандемии коронавируса вынуждены соблюдать режим самоизоляции или карантин, в соцсетях набирают популярность различные челленджи. В одном из них решила принять участие 72-летняя бабушка из Бразилии, для чего переоделась в БДСМ-бельё своей внучки.
Пожилая бразильянка с внучкой, работающей акробаткой в цирке, сняли ролик для TikTok, приняв эстафету челленджа Flip the Switch. Его смысл в том, что в кадрах видео появляются два человека, одетых в разные наряды, и в завершение они под какую-либо композицию должны обменяться одеждой. В случае с представительницами одной из бразильских семей это было БДСМ-белье и серая юбка с клетчатой кофтой. Сначала в «наряде» из чёрных перекрещенных ремней оказывается внучка, сексуально двигающаяся под трэк рэпера Дрейка, а затем ту же «одежду» демонстрирует её бабушка, при этом даже пытаясь повторить «томные телодвижения».

Челлендж двух жительниц Бразилии привёл в восторг сотни тысяч интернет-пользователей, оставляющих лайки и комментарии со словами восхищения. Больше всего внимания досталось 72-летней бабушке, поддержавшей внучку и не постеснявшейся надеть весьма нескромное бельё. Некоторые фолловеры считают, что после данного ролика челлендж вполне можно заканчивать, так как успех бразильянок уже вряд ли кто-то побьёт, отличившись ещё большей оригинальностью.



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