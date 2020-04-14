Мнение: Алгоритм для разбора ситуаций

14.04.2020, 23:49, Разное

Хочу научить вас новому алгоритму по разбору ситуаций, в том числе в письмах.

У ситуации отношений всего три важные характеристики.

1. Величина общей территории и динамика ее роста.

Это самая важная характеристика, на которую многие вообще не обращают внимания.

Супружеская пара с детьми или новые знакомые – это не просто разные ситуации, а разные принципиально.

“Я слилааааась”, – жалобно тянут Попрошайки, не получающие от своих мужей каждый день признаний в любви.

Хотя слиться в браке практически невозможно.

“Я купалась во любви”, – хвастаются Выскочки, получившие от нового знакомого мешок виртуальных сердечек.

Хотя искупать в виртуальной любви можно только свою корону.

Бывает, что мужчины во френдзоне слушают комплименты от женщины и сравнивают с бывшей женой, которая все время ворчала.

И им кажется, что новые отношения полны тепла, а отношений пары вообще нет. Нет даже секса, то есть ноль общей территории.

Общая территория – это буквально: сколько у пары общего в физическом смысле. Есть ли общее имущество, есть ли общие дети, есть ли общий бюджет, общее интимное и бытовое пространство, общее время.

Чем больше общая территория, тем выше порог дисбаланса и дефолта. Сейчас разберемся, что такое этот порог.

Очень важна динамика роста общей территории. Растет общая территория или наоборот уменьшается.

Динамика роста – это что-то вроде коэффициента к величине.

Если общая территория растет, порог дисбаланса и дефолта намного выше.

Порог – уровень с которого справедливо считать плюс плюсом. Понятно почему при большой общей территории или растущей общей территории порог выше? Плюс – это стремление к дистанции, плюс – это отторжение. А при общей территории отторжение невыгодно.

2. Величина дисбаланса и динамика его роста.

Дисбаланс большинство людей понимают неправильно.

Минусом называют стремление отжать побольше чужой территории.

А минус – это как раз стремление иметь больше общей территории.

При росте минуса человек спонтанно вкладывается, причем не просто дарит что-то человеку из щедрости или благодарности, а расширяет общую территорию за счет своей.

За счет своей, а не чужой!

Сами по себе активные шаги ничего не говорят о минусе человека. Он может и в плюсе делать активные шаги, чтобы получить личную пользу. Весь вопрос в том – это его вложения в общую территорию или это его стремление сделать личную территорию больше, получить больше рычагов и личных возможностей.

Вот величина дисбаланса – это разница между стремлением обоих сторон к увеличению и сохранению общей территории.

Отрицательное стремление – это и есть плюс. Отталкивание. Общую территорию хочется уменьшить при плюсе, свою личную увеличить.

3. Рефлексия и оценка значимостей.

Последней важной характеристикой при разборе является то, насколько оба партнера рефлексируют значимости друг друга.

Это все те короны и ЗВ, которым мы уделяем так много внимания.

Без рефлексии человек не может увидеть ситуацию, а значит действует в ней как слепой или даже хуже: действует против себя.

Человек с плохой рефлексией (большой короной и густым ЗВ) ведет себя как плюс, находясь в динамичном, то есть растущем минусе.

Самое удивительное – это то, что большинство людей специально стараются так себя вести.

То есть они намеренно ломают себе рефлексию. Заметив дисбаланс, они избавляются от его рефлексии. Зажмуриваются, надевают повязку на глаза, прячут голову в песок, делают из ладоней домик над головой, и считают, что решили проблему. Как двухлетние дети.

Люди думают, что если развидеть свой минус, если вести себя как плюс, находясь в минусе, то можно поправить ситуацию.

90% писем – об этом. Научитесь видеть это и вам будет очень легко разбирать все истории.

Люди думают, что надо быть “девушками-плюсами” (включая мужчин) и вести себя высокомерно и холодно, чтобы партнер зауважал и стал ценить больше. Они считают, что снижают так липкость и избавляются от зависимости.

Это – несгибаемая уверенность большинства, с которой я тщетно борюсь долгие годы. Это уверенность, что мир существует только в их собственном эгоцентричном сознании. И стоит поверить в свое превосходство, мир примет это, стоит начать себя вести как плюс, партнер станет минусом.

А на самом деле ничто так не растит плюс партнера как ваш неотрефлексированный минус. И ваш минус тоже от этого часто растет, но главное растет плюс партнера. Вы ведете себя абсурдно, у вас множатся баги.

Четкая, ясная, в идеале – кристальная рефлексия значимости партнера и реалистичная оценка своей значимости – это все, что нужно для рыбалки.

Этот альфа и омега, этот пункт мог бы быть первым и единственным и при разборе историй, но чтобы оценить рефлексию человека, мы сначала должны сами увидеть, что у него происходит, а потом уже сравнить это с его собственной оценкой.

Очень плохая рефлексия значимости партнера и искаженная оценка своей значимости – человек-рапан. Очень плохой прогноз ситуации.

Нормальная рефлексия – прогноз хороший.

Отличная рефлексия – перед вами рыбак и его ситуация может развиваться волшебным образом. Затаите дыхание и наблюдайте за магией.

Может быть вскоре будет новый тест, где я покажу несколько таких магических историй.

А пока будем разбирать письма рапанов и рыб, если повезет, то нерыб.

Что касается порога дисбаланса.

Чем больше общая территория, тем выше порог дисбаланса. Это значит, что мы можем говорить про дисбаланс-дефолт супружеской пары только если есть отрицательная динамика к росту этой территории: если супруги или один супруг пытаются уменьшить эту территорию, сократить ее, дистанцироваться и разойтись по разным сторонам.

Если общая территория близка к нулю, то порог дисбаланса намного ниже.

Если люди только начали отношения, то слабая динамика сближения может говорить о дисбалансе или дефолте.

Потом на примерах я это покажу и расскажу, почему так важно видеть порог. Без порога вы не сможете оценить дисбаланс.

Для любого разбора ситуации пары нам важно сделать два вывода.

1. Величина дисбаланса или дефолта (ноль – это баланс).

2. Ясность рефлексии и точность оценки СЗ человеком (чем ясней человек все видит, тем ближе он к рыбаку).

Больше нам ничего про ситуацию знать не нужно.

Ничего не нужно, друзья. Это максимум.

Если величина дисбаланса и дефолта не очень велика, а человек нерыба, то ситуация непременно разрешится в его пользу.

Нерыбы потому и пишут так редко, что они чаще всего сами справляются.

Ситуация рыбы может разрешиться в ее пользу, только если она приблизится к нерыбе и если дисбаланс не очень велик.

Что касается рапана, можно с уверенностью сказать, что даже маленький дисбаланс будет расти, а большой превратится в треш.

Все, что мы можем сделать для рапана при разборе, это попытаться помочь его рефлексии, уменьшив его корону и виноград. Тогда его ситуация не будет ухудшаться так быстро, а плохая ситуация не перейдет в полный треш, болезнь и насилие.

Рыбе мы можем помочь выйти из дисбаланса, если подтолкнем уменьшить корону и поправить локус.

Нерыба с нашей (моей) помощью может решить свою ситуацию как рыбак.

Вот чем мы занимаемся, друзья, с переменным успехом.

Три этапа есть в любом разборе.

Увидеть дисбаланс (учитывая его порог, то есть общую территорию и динамику ее роста). Сравнить реалистичную оценку с оценкой автора и сделать вывод о состоянии его короны и границ.

Помочь автору уменьшить корону, ЗВ, в идеале – помочь разделить границы.

И все, наша работа сделана.

Для работы над собственной ситуацией очень важна правка локуса контроля, фокуса внимания и границ, но для разбора чужой достаточно перечисленного.

Основные ошибки, которые делают комментаторы при разборе.

1. Из-за своих проекций неверно оценивают дисбаланс, не видя фактов, не отличая их от интерпретаций автора, не учитывая порог.

2. Не видят оценку автора, не замечают ее или не учитвают ее из-за фокуса на себе и своих проекциях.

3. Не видят связи между короной автора и динамикой дисбаланса, отвлекаются от главного, путают все, смешивают акценты, самоутверждаются вместо полезной работы.

Такие комментарии к письмам не просто бесполезны, часто они вредны автору и читателям, поэтому я избавляюсь от таких комментаторов, а тем, кто изредка допускает такие ошибки, пишу об этом.

Насколько после прочтения этого поста вам понятно, о чем идет речь?

Замечали все вышесказанное при чтении чужих комментариев?

А при перечитывании своих?

Что мешает видеть в письмах все три характеристики? Только не пускайтесь в рассуждение по поводу порогов, потом разберемся в этой теме. Лучше обратите внимание на оценку рефлексии автора. Это – самое важное. Что мешает ее правильно оценивать?

Может быть при разборе писем вы обращали внимание совсем на другое? Почему?

Одним словом, предлагаю обсудить эту тему пока теоретически, вспоминая прошлые разборы, ошибки и попадания (свои неудачные и удачные комментарии проанализируйте, свои неверные и верные выводы).

А потом попрактикуемся с новыми письмами.