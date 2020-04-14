 

Новый вид черных игуан находится под угрозой исчезновения

14.04.2020, 23:35, Новости дня

На Малых Антильских островах в Карибском бассейне учеными был обнаружен эндемичный вид черной игуаны-меланиста, который, по мнению исследователей, находится под угрозой исчезновения.

Новый вид, который был обнаружен специалистами, считается уникальным. Черная игуана относится к тем животным, у которых в коже содержится большое количество меланина. Данный пигмент отвечает за черный окрас. Но у вида Iguana melanoderma черное пятно выделяется только между глазом и полостью уха.

На Малых Антильских островах эти игуаны находятся под угрозой исчезновения по причине их отлова на продажу и вытеснения этого вида животных другими игуанами из Южной и Центральной Америки.



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