Волонтеры подарят находящимся на самоизоляции многодетным семьям Подмосковья игрушки и книги

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14.04.2020, 23:30, Новости дня

Во вторник в Подмосковье стартовала благотворительная акция #МыВместе, в рамках которой волонтеры подарят всем многодетным семьям региона игрушки и книги. Как рассказала газете ВЗГЛЯД активистка ОНФ Евгения Одинцова, таким образом организаторы акции решили поддержать находящихся на самоизоляции детей и их родителей.

Во вторник в подмосковном Подольске началась акция #МыВместе по раздаче игрушек и книг многодетным семьям. Как рассказала активистка ОНФ Евгения Одинцова, всего было собрано более тысячи комплектов. «В этих подарках – мягкие и развивающие игрушки, наборы для творчества, сладости. В Московской области на сегодня живет 1115 семей, в которых шесть и более детей. Поэтому наборов тоже 1115. Все 24 многодетные семьи Подольска во вторник уже получили подарочные наборы», – рассказала она.

Первыми общественники навестили семью Харламовых, в которой растет десять детей, самому маленькому из них – два месяца, а старшему – 21 год. Подарки от волонтеров во вторник также получила семья Алдосовых, воспитывающая семерых ребятишек школьного и дошкольного возраста.

По словам Одинцовой, кроме самого ОНФ, к акции присоединились и активисты «Молодежки ОНФ», а также группа самих многодетных родителей, которые последние два дня участвовали в фасовке подарочных наборов. «Многодетные семьи очень охотно включаются в тему волонтерства и всячески помогают», – отметила Одинцова.

В акции участвовала президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Мария Семенова. «Впечатления замечательные. Прекрасная семья, в которой недавно родился малыш. Детки были несказанно рады подаркам. Для семьи это стало такой приятной, хорошей встряской. Видя эти эмоции, мы понимаем, что делаем нужное и правильное дело», – рассказала Семенова.

В свою очередь, глава регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова, которая сама воспитывает четырех детей, рассказала, что не понаслышке знает — малышам не менее сложно находиться длительный период времени в замкнутом пространстве, чем взрослым. «Сегодня, когда семьи с большим количеством детей находятся на самоизоляции, когда закрыты детские магазины, мы надеемся, что эти игрушки порадуют ребят, помогут провести время с пользой и разнообразить их повседневные будни», – рассказала Белехова.

В среду волонтеры планируют навестить многодетные семьи в Истре, Коломне и других городах области. Акция продлится несколько дней, – пока все 1115 наборов не найдут своих обладателей.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник волонтеры и участники акции #МыВместе продолжили помогать персоналу медучреждений в переоборудовании корпусов под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Так, на этой неделе участники команды «Молодежка ОНФ» работают в 13-й городской больнице Москвы.



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