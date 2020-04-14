Эксперт: Начатая Саудовской Аравией нефтяная война усугубила ее внутренние проблемы

14.04.2020, 23:30, Новости дня

«Финансовое положение Саудовской Аравии за пять лет войны становилось все хуже и стало далеко не столь прочным как раньше», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай» Сергей Серебров.

Так эксперт прокомментировал сообщение о том, что мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» отбили атаки сил аравийской коалиции в провинции Мариб в 120 км к востоку от столицы Сана.

«По объективным данным военный потенциал королевства остается вне сравнения с возможностями хуситского альянса. Растет и способность саудовских военных нейтрализовывать удары по своей территории из Йемена. Но риски все равно есть и они усиливаются. Финансовое положение Саудовской Аравии за пять лет войны становилось все хуже и стало далеко не столь прочным как раньше. Эксперты оценивают прямые затраты королевства на йеменскую кампанию в 6-8 млрд долларов в месяц. За пять лет это более 400 млрд долларов. Плюс рекордные закупки оружия у своих западных партнеров. По этому показателю Саудовская Аравия в последние годы прочно занимала первое место в мире», – сказал аналитик.

«Начатая королевством нефтяная война в условиях обвального падения спроса на мировых рынках в связи с пандемией, по большому счету, была болезненна прежде всего для самой Саудовской Аравии, усугубляя ее внутренние проблемы финансового характера в довольно критичное время», – отметил Серебров.

По его словам, снизить финансовую нагрузку на королевство мог бы переход к мирному процессу в Йемене, а затраты на восстановление экономики этой страны превратились бы в стратегические инвестиции. «В условиях пандемии такой переход получил бы дополнительный благодарный отклик со стороны йеменцев, создавая дополнительный заслон для враждебности и мести на фоне этой войны», – сказал старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН.

«В настоящее время в зоне контроля Саны пока немного случаев заболевания коронавирусом, но непризнанные правительство и парламент Саны уже приняли серию превентивных мер для минимизации рисков пандемии. Вместе с тем, общая катастрофическая ситуация в стране, где половина населения в результате войны голодает, а 80% лишено стабильного доступа к воде, продовольствию, лекарствам, услугам образования и здравоохранения, любые меры выглядят слишком условно. Если там начнется эпидемия COVID-19, то угроза сваливания Йемена в гуманитарный коллапс с необратимыми гуманитарными и политическими последствиями для региона станет явью. Мне кажется, это хорошо понимают и в Эр-Рияде, который параллельно с участием в военной кампании в качестве лидера коалиции, принимал также и самое активное участие в проведении гуманитарных акций на территории Йемена, хорошо представляя сложившуюся там ситуацию», – заключил эксперт.

Как сообщил во вторник официальный представитель вооруженных сил мятежников-хуситов генерал Яхья Сариа, в ходе наступления в провинции Мариб «наемники, воюющие на стороне Саудовской Аравии, понесли потери и отступили».

По словам генерала, авиация коалиции перед попыткой прорыва нанесла не менее 20 ракетных ударов в Марибе и соседнем Эль-Джауфе, в результате которых пострадали мирные жители и был нанесен материальный урон.

Продолжающийся ровно пять лет конфликт в Йемене привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев – примерно 80% населения страны – нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.