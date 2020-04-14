 

Академик Черешнев призвал россиян заниматься сексом для укрепления иммунитета в период эпидемии

14.04.2020, 23:30, Разное

Академик и учёный-иммунолог Валерий Черешнев призвал всех россиян заниматься сексом для укрепления иммунитета. Он также дал несколько рекомендаций по сохранению здоровья и минимизации рисков заболеть коронавирусом.
Исходя из слов специалиста, секс является хорошей разгрузкой для нервной системы и поводом улучшения морального состояния. Всё это даёт положительный эффект для иммунной системы и помогает ей работать лучше обычного. Таким образом для защиты от коронавируса просто необходима эмоциональная разгрузка и правильное питание. В этом случае шансы заболеть снижаются многократно, но самым действенным способом остаётся самоизоляция.

Помимо интимной близости, Валерий Черешнев рекомендует придерживаться здорового образа жизни. В этом случае иммунная система человека укрепляется и, как следствие, ей не страшны любые виды вирусов, в том числе новый COVID-19. Эксперт также призвал полностью отказаться от вредных привычек, включая алкоголь и курение. Это наносит серьёзный вред и провоцирует развитие заболеваний, снижая естественную защиту от вирусов.



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