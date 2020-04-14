СТРАНА – «польская лавочка» закрывается для украинских трудовых мигрантов

14.04.2020, 23:22, Новости дня

Поляки, которые работали в Германии, Австрии, Британии и других странах Западной Европы, массово возвращаются домой из-за рубежа после повальных сокращений. Как пишет СТРАНА», украинским гастарбайтерам, работавшим в Польше, после карантина, возможно, уже некуда будет возвращаться на работу: их места уже будут заняты.



Reuters

Польские трудовые мигранты, как и украинцы, массово возвращаются домой из-за рубежа после повальных сокращений на фоне тотального карантина. Как пишет «СТРАНА», поляки, которые работали в Германии, Австрии, Британии и других странах Западной Европы, теперь могут претендовать на рабочие места украинцев.

Украинским гастарбайтерам после карантина, возможно, уже некуда будет возвращаться на работу: Польша была у них самой популярной — там трудились почти 2 миллионов человек.

«Ситуация малооптимистичная. Поляки теперь реже ищут работу за пределами нашей западной границы. В то же время интерес к предложениям работы в Польше растёт», — говорит Доминик Матчак, сотрудник агентства временной занятости Silverhand.

По опросам примерно каждый третий польский работник был уволен в Германии, Австрии и Великобритании из-за карантина, когда начала закрываться сфера обслуживания.

«В Западной Европе до пандемии проживало и работало около 2—3 миллионов поляков. И больше половины из них не собирались возвращаться. За границей им легче найти высокооплачиваемую и более стабильную, чем в Польше, работу. В богатых странах Европы платят вдвое-втрое больше. Если в Варшаве домработнице заплатят 1 тысячу евро в месяц, то в Германии — 2—2,5 тысячи евро. Но сейчас, когда из-за пандемии рынок труда переживает кризис, поляки возвращаются домой. И тут уже будут браться за работу, на которую бы раньше не пошли и которую делали мигранты, в основном украинцы», — рассказывает Гжегож Савка, эксперт по вопросам миграции польского аналитического центра.

Среди украинских мигрантов, которые вернулись домой пересидеть коронавирус, уже начинается лёгкая паника. Многие пытаются искать пути, как вернуться в Польшу.

«Я работал по безвизу на стройке под Варшавой, получал 1200 евро, но три месяца закончились — и в конце марта пришлось вернуться. Теперь из-за коронавируса назад не пустят, пока всё это не закончится и границы не откроют. А в фирме, через которую я нанимался, говорят, что моё место уже занято поляком. Предлагают только сезонные работы за меньшие деньги, и то неясно, когда поляки опять будут пускать по безвизу», — рассказал житель Львова Олег Кисиль.

«Люди в первую очередь думают, как им прокормить семьи, поэтому опять думают о выезде. А на Украине какая разница, от чего умирать, — от голода или от коронавируса. Нас никто не спрашивает, за счёт чего мы должны жить столько времени без доходов», — рассказала изданию Ольга Стасюк.

То, что западноевропейские работодатели из-за проблем, вызванных эпидемией коронавируса, увольняют польских работников, подтверждает Агнешка Мисюк, советник и эксперт по трудовому праву в Германии.

«Из-за эпидемии работникам сложнее защищать свои права в суде», — говорит Мисюк.

«Многие люди оказались в очень сложной ситуации, потому что их семьи кормит работа в Германии. Особенно это касается поляков, которые живут в польско-немецкой пограничной зоне», — рассказала Камилла Шоелл-Мазурек из Польского общественного совета в Берлине.