DT – 64-летний француз случайно катапультировался из истребителя, полёт на котором ему подарили коллеги

14.04.2020, 23:22, Новости дня

Во Франции 64-летний мужчина случайно катапультировался из военного самолёта Rafale-B, испугавшись столь необычного подарка от коллег по случаю выхода на пенсию, передаёт The Daily Telegraph. Пилоту всё же удалось посадить самолёт. Он, как и пассажир, отделался незначительными травмами.



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64-летний француз, которому по случаю выхода на пенсию подарили полёт на истребителе Rafale-B, случайно катапультировался на высоте более 750 м. Как сообщает The Daily Telegraph, мужчина взялся за рычаг катапультирования в поисках того, за что мог бы ухватиться во время резкого подъёма.

Согласно отчёту Бюро расследований и анализа, мужчина запаниковал и закричал от страха во время своего первого полёта в военном самолёте. Затем случайно катапультировался, потеряв шлем, который не был должным образом закреплён. Ему удалось успешно приземлиться в поле недалеко от границы с Германией, получив лишь незначительные травмы.

Мужчина, много лет работавший в оборонной промышленности, «никогда не выражал желания принять участие в таком полёте, особенно в Rafale», следует из отчёта. Тем не менее коллеги решили устроить ему сюрприз.

По данным бюро, француз, для которого полёт оказался полной неожиданностью, ничего не знал о военных самолётах, что ввело его в состояние стресса. А на инструктаже по катапультированию, когда он должен был усвоить большое количество информации за очень короткое время, стало только хуже.

The Daily Telegraph отмечает, что мужчина не смог отказаться от полёта, который был санкционирован французскими ВВС, так как четверо его коллег пришли поддержать выходившего на пенсию сослуживца и даже наняли профессионального фотографа.

У 35-летнего пилота истребителя было 2 тыс. лётных часов, в том числе 905 часов полёта на Rafale, однако на заднем сиденье двухместного самолёта с ним впервые оказалось гражданское лицо.

Анализ радиозаписей показывает, что пилот контролировал ситуацию и сумел посадить самолёт, несмотря на то что устройство истребителя предполагает одновременное катапультирование с обоих сидений. Пилот также отделался лишь незначительными травмами.

В бюро призвали ВВС и Министерство обороны пересмотреть процедуру допуска гражданских лиц к полётам на военных самолётах, пишет The Daily Telegraph.