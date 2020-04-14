В Молдове из-за коронавируса отменили Парад победы

14.04.2020, 23:15, Новости дня

В Кишиневе (Молдова) из-за эпидемии коронавируса 9 мая не состоится Парад победы. Как сообщает молдавское издание NewsMaker, об этом 14 апреля в эфире телеканала N4 заявил президент Молдовы Игорь Додин.

По его словам, в начале мая риск распространения коронавируса в мае будет достаточно высоким, поэтому парада, скорее всего, не будет.

Президент Молдовы намерен предложить перенести парад на 24 августа. “В этот день мы отмечаем годовщину Ясско-Кишиневской операции и освобождение Молдовы от фашистских захватчиков”, – сказал он.

В Молдове с 17 марта действует режим чрезвычайного положения. В стране отменены массовые мероприятия, запрещено гулять в парках и лесах, закрыты детские площадки, кафе, рестораны и бары, работают только продуктовые магазины и аптеки. Кроме того, гражданам старше 63 лет запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,97 млн, из них более 470 тыс. вылечились, 125 тыс. скончались.

В Молдове подтверждено почти 2 тыс. случаев инфицирования, 38 человек умерли.