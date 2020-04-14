Зеленский о пожарах в Чернобыле: Никто не будет скрывать правду, как в 86-м. Радиационный фон в пределах нормы

14.04.2020, 23:15, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не паниковать из-за пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и пообещал, что власть не будет скрывать правду, как это было в дни аварии на ЧАЭС в 1986 году. Об этом глава государства говорил в видеообращении, которое 14 апреля размещено в YouTube-аккаунте Офиса президента.

“Всех граждан призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 1986 года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируемая. Радиационный фон в столице и Киевской области – в пределах нормы”, – подчеркнул Зеленский.

Открытый огонь удалось ликвидировать, угрозы для электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет, заверил президент. Он напомнил, что к тушению пожара в зоне отчуждения были привлечены 1,5 тыс. спасателей и 110 единиц техники, в том числе авиация.

“Я искренне благодарю наших пожарных и спасателей за мужественное выполнение долга. Все дни они рискуют жизнью из-за бездумных действий отдельных лиц. Очень советую всем, кто еще не понял, почему нельзя жечь траву, посмотреть фотографии с места пожара. Увидеть утомленные лица пожарных, их окровавленные, обожженные руки. Я верю, что мы – умная и взрослая нация. Но если кто-то все еще думает жечь траву – знайте, что это может стоить вам 153 тыс. грн или даже лишения свободы”, – сказал он.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. Еще один мужчина, вероятно, причастный к возгоранию, был задержан 13 апреля.

13 апреля в Facebook директор компании Chornobyl Tour, член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения угрожает Припяти и хранилищу радиоактивных отходов. В ГСЧС назвали предположение об угрозе хранилищу фейком.