Пожар в Чернобыльской зоне потушили, генерал-майора СБУ подозревают в госизмене и попытке убить Осмаева. Главное за день

14.04.2020, 23:15, Новости дня

Коронавирус. Мир

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире достигло 1,97 млн. Всемирная организация здравоохранения считает, что пик заболеваемости COVID-19 еще не наступил.

В мире разрабатывают 70 вакцин против коронавируса, три из них уже тестируют на людях, отметили в ВОЗ.

Международный валютный фонд из-за пандемии коронавируса принял решение о списании долга 25 беднейших стран.

Коронавирус. Украина

В Украине коронавирус подтвержден у 3372 человек, из них 119 человек уже выздоровели, а 98 скончались. Госпитализировано 1248 пациентов с COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевым периодом эпидемии в стране станут 20-е числа апреля.

Министерство здравоохранения вновь распорядилось закрыть все продовольственные рынки в стране.

Пожары в Чернобыле

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что открытого огня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС больше нет. Продолжается тление лесной подстилки.

Дело Черновол

В Печерском суде Киева началось слушание дела об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол, которую подозревают в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года. После того, как защита Черновол ходатайствовала об отводе судьи, заседание отложили на неопределенный срок.

Шайтанова взяли

Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего руководителя Центра специальных операций “А” СБУ Валерия Шайтанова; ему инкриминируют государственную измену и подготовку терактов. В частности, по данным спецслужбы, при участии Шайтанова ФСБ РФ собиралась убить украинского добровольца Адама Осмаева.

Если бы выборы состоялись сегодня

На гипотетических выборах в парламент партию “Слуга народа” были бы готовы поддержать 38,1% украинцев, которые определились с выбором. На втором месте “Европейская солидарность” – за нее проголосовали бы 15,4% опрошенных. 14,1% респондентов отдали бы свой голос за “Оппозиционную платформу – За жизнь”, 9,1% – за “Батьківщину”, говорится в результатах исследования Социологической группы “Рейтинг”.