В Подмосковье обнаружены тела мужчины и ребенка

14.04.2020, 23:13, Новости дня

Следствие начало проверку после обнаружения тел мужчины и ребенка в частном доме в Раменском городском округе.

Об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного следственного управления СКР по Московской области.

Сообщается, что по предварительным данным, погибшие – 71-летний мужчина и 8-летняя девочка — отравились газом. В пользу этой версии говорит то, что еще одна пострадавшая, 70-летняя женщина была госпитализирована.

По некоторым данным, причиной утечки газа могло стать автоматическое включение генератора из-за перепадов в электрической сети.