 

В США от коронавируса умерли более 25 тысяч человек

14.04.2020, 23:13, Новости дня

Количество людей в США, умерших от коронавируса, превысило отметку в 25 тысяч человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

США являются лидерами печальной статистики. На данный момент в стране выявлено почти 593 тысячи заболевших COVID-19. Это более чем в три раза больше, чем инфицированных в Испании, которая на втором месте (свыше 172,5 тысячи случаев). 

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 апреля, обсудит с лидерами стран G7 в формате видеоконференции координацию действий по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Белый дом. 



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