 

Президент ФИФА Инфантино: мы не вернем футбол, пока сохраняются риски для людей

14.04.2020, 23:13, Новости дня

Президент Международного футбольного союза Джанни Инфантино рассказал о том, когда возобновятся футбольные турниры. На данный момент почти все чемпионаты остановлены из-за распространения COVID-19.

"Главное — это здоровье людей, и оно остается на первом месте. И пока риски будут оставаться, играть мы не начнем, — цитирует главу ФИФА L'Equipe. — Сейчас необходимо выдержать паузу, чтобы понять, как развивается ситуация. А сейчас она достаточно серьезна. Когда нам скажут власти, что играть в футбол возможно, тогда мы и доиграем сезон".

Напомним, что накануне стало известно, что УЕФА договорилось с Ассоциацией европейских клубов о том, что сезон будет завершен до середины августа. Именно в заключительный месяц лета футбольные чиновники планируют сыграть все матчи национальных чемпионатов и еврокубков, а уже в сентябре начать новый сезон.



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