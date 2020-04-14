Максим Покровский с дочерью запускает фитнес-челлендж «Ногу не свело»

14.04.2020, 23:09, Разное

Отечественный музыкант, исполнитель и композитор Максим Покровский вместе с дочерью Таисией запускает фитнес-челлендж «Ногу не свело». Такое решение лидер группы «Ногу свело!» принял по той причине, что не считает соблюдение режима самоизоляции поводом для «ничегонеделанья», а, напротив, уверен в необходимости поддерживать форму и заниматься саморазвитием.

Для того, чтобы принять участие в фитнес-челлендже Максима Покровского, каждый желающий должен просмотреть онлайн-марафон, а затем повторить на видео упражнения, показанные музыкантом и его дочерью. Потом ролик нужно опубликовать на странице в соцсети, обязательно сопроводив хештегом с названием «Ногу не свело». На данный момент первая из восьми запланированных частей марафона уже доступна в официальных аккаунтах группы Покровского.

В конце апреля музыкант озвучит имя победителя фитнес-челленджа, представившего самое оригинальное выполнение упражнений. Этот человек получит ценный приз от Максима Покровского и его партнёров, но главным достижением, уверен лидер известного музыкального коллектива, станет красивое, стройное и подтянутое тело, которое будет не стыдно показать летом на пляже.