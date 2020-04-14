Число жертв коронавируса в США превысило 25 тыс. человек

14.04.2020, 23:08, Новости дня

В Соединенных Штатах от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умерли более 25 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

Сообщается, что к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 592 тыс. 743 человек, умерли 25 тыс. 239 человек, выздоровели 44 тыс. 364, передает ТАСС.

Таким образом, с 11 апреля число смертей увеличилось на 5 тыс.

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн.

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