Число жертв коронавируса в США превысило 25 тыс. человек
14.04.2020, 23:08, Новости дня
В Соединенных Штатах от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умерли более 25 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.
Сообщается, что к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 592 тыс. 743 человек, умерли 25 тыс. 239 человек, выздоровели 44 тыс. 364, передает ТАСС.
Таким образом, с 11 апреля число смертей увеличилось на 5 тыс.
По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет