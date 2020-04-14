Мнение: Демография во время кризиса, падение ВВП России и ставшие ненужными профессии

14.04.2020, 23:06, Разное

1. Экономический кризис 2020 года начался в неудачное время для западных стран. Эпидемия ударила как раз тогда, когда после длинного цикла роста в любом случае должна была начаться мощнейшая рецессия (если не в этом году, то через год или два). На демографическом фронте положение Запада также весьма тяжело:

https://lenta.ru/news/2020/04/03/long/

Нынешний спад случился в особенно неподходящее время с демографической точки зрения, полагает Дембик [глава отдела макроэкономического анализа датского Saxo Bank]. В последние годы на пенсию начали выходить представители так называемого поколения бэби-бумеров — людей, родившихся во время демографического взрыва после Второй мировой войны.

Из-за этого рынок акций находится под угрозой стагнации даже после окончания пандемии коронавируса. Новое поколение американцев и жителей других западных стран не будут вкладываться в ценные бумаги с нефиксированной доходностью, предпочитая им более надежные инструменты — такие, как облигации.

Представители нынешнего поколения беднее своих родителей и не могут позволить себе такие же траты, тем самым уменьшая спрос и тормозя развитие экономики. К тому же, они в меньшей степени уверены в будущем, а потому предпочитают сбережения инвестициям.

Демография на Западе не станет намного лучше ни через 5, ни через 10, ни через 20 лет. Население стареет, рождаемость низкая. Возможно, даже хорошо, что кризис накрыл Запад именно сейчас: чем быстрее начнётся перестройка экономики и общества на здоровый лад, тем дешевле она Западу обойдётся.

Предыдущий кризис 2008 года западные правительства залили деньгами, отсрочив многие проблемы для сегодняшнего дня. Между тем, с демографией в то время было чуть получше, был заметный запас прочности в экономике и на рынке труда. К сожалению, шанс провести серьёзные преобразования был тогда упущен.

2. Россия страдает пока что вместе со всеми. Падение ВВП за один только карантинный апрель может составить 2-2,5%:

https://www.rbc.ru/economics/02/04/2020/5e8602699a79470c4a522978

Если бы нормальная работа экономики восстановилась уже в мае, общее падение по итогам года могло бы уложиться в 1%. К сожалению, надежды на это мало: если только не произойдёт какого-нибудь медицинского чуда, в мае мы тоже будем сидеть в самоизоляции.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов допускает падение по итогам года более чем на 10%:

https://www.rbc.ru/economics/08/04/2020/5e8d9c839a794700e3346928

Алексей Кудрин, глава Счётной палаты, в два раза менее пессимистичен – по его словам, падение ВВП России составит 5%:

https://lenta.ru/news/2020/04/13/vvp/

Безработица может вырасти с 2,5 до 8 миллионов человек: без денег и работы окажется десятая часть всех трудоспособных граждан.

Аналитики международной консалтинговой компании McKinsey & Company предлагают два сценария для российской и мировой экономики:

https://lenta.ru/news/2020/04/10/economy/

Сценарий с восстановлением российской экономики за год до уровня конца 2019 года является базовым. Он возможен при условии, что России удастся стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса до конца второго квартала, а уже с июля начнется восстановительный рост. При таком сценарии ВВП сократится на 3,8 процента.

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии. Пик кризиса придется на первый квартал 2021 года, когда ВВП снизится на 14 процентов, а восстановления экономики, согласно оценке, не следует ждать до середины 2023 года. Аналитики McKinsey & Company уже заявили, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может оказаться самым серьезным испытанием для мировой экономики со времен Второй мировой войны.

Верить всем этим оценкам, разумеется, не стоит. Мы находимся в неизведанных водах — такого кризиса, как сейчас, наша планета ещё никогда не переживала. Пока что есть шанс, что мировая экономика преодолеет его относительно легко, однако многие эксперты полагают, что весь Запад с его глобализацией и с колышущимся морем напечатанных денег полетит прямиком в тартарары.

Россия, понятно, выдержит, наш запас прочности огромен. Однако падение ВВП на 10% за 2020 год я буду, пожалуй, считать удачным для нас сценарием.

3. Российские банки начали ограничивать выдачу кредитов работникам отраслей, пострадавших от кризиса:

https://www.vedomosti.ru/personal_finance/articles/2020/04/06/827299-banki-nachali

Вот примерный список этих профессий, судя по недавним оценкам сервисов Worki, HeadHunter и экспертов Института прогрессивного образования:

https://lenta.ru/news/2020/04/07/bespolezny/

https://lenta.ru/news/2020/04/05/changing/

Официанты, повара, администраторы, охранники, уборщики, ивент-менеджеры, офис-менеджеры, горничные, секретари, фитнес-тренеры, турагенты, экскурсоводы, работники авиакомпаний, сферы моды и визажа.

Кроме того, из-за коронавируса ускорится автоматизация и цифровизация таких рабочих мест и профессий, как младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы, а также работники полиграфии.

Проблемы прочат даже программистам:

«Даже IT-специалисты оказались затронуты. Хотя, казалось бы, все уходит в онлайн и айтишники должны быть востребованы. Но платежеспособный спрос на такие услуги тоже упадет», — считает генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова.

Кризис похож на отлив — он опускает все лодки. Даже если вы программист, и ваши услуги всем нужны, у ваших клиентов может просто не оказаться денег, чтобы вам платить.

В любом случае, программисты сейчас, по крайней мере, могут продолжать работать удалённо. Что происходит сейчас в закрытых квартирах, в которых вот уже вторую неделю пьют водку и смотрят «Малахов Плюс», мне страшно даже подумать.