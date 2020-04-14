Мнение: Ответ всем д-м (не путать с дебилами) про “Расскажи лучше про Россию!”

14.04.2020, 23:04, Разное



Собственно, а что рассказывать? Жалкие попытки таких подлых персоналий, как Юлия Латынина, что написала, что США, цитирую не точно, лень даже в архиве искать, но "США очевидно лучше справятся с пандемией" – провалились так же глубоко, как совесть или чего там у последней сверхдержавы? Последние недели все наши и не очень наши либералы – ставят антирекорд за антирекордом.

Незабвенный Михаил Борисович Ходорковской выпустил душераздираюищий твит – дескать, посмотрим, кто там будет лучше – это ваша Россия или демократическая и эффективная Англия. Ну, как бы – посмотрели, молчит МБХ, как в рот шатладского вискаря набрал. И, конечно, наши любимые Алексей Навальный, Люба, Любовь, Любаша Соболь (обязательно посмотрите про нее порно-ролик на РашаТудей, это не шутки) – тут обниматься не будем, карантин и самоизоляция – а поплакать это мы завсегда.

Все, США победили. Первое место, хоть по смертности, хоть по заражениям. МОЛОДЦЫ! Последняя сверхдержава – зрители апплодируют. Самая эффективная эффективность – уважаемый Алексей Кудрин играет также в молчанку, как уважаемый Михаил Борисович Ходорковской. Лучшая медицина, страна возможностей, чего там забыл? А, планетарная совесть.

Чо с вами говорить про Россию – придурки? Вы орали, что нам конец – и чо? Тут ведь без разницы – вам же, сволочам сейчас именно что плохо? – что у нас все не плохо. Причем, чем у нас будет хуже, тем вы, уроды, будете громче орать – Путин помоги и Путин должен уйти. Вас дебилов на опыты надо. Можно в Нью-Йорк, там сейчас самый клевый опыт проходит. Не уверен, что местные негры довольны.

Я говорю, я не перестаю удивляться, прямо – как включили свет в комнате с тараканами.

1) Мне пишут – расскажи, какие заводы закрылись, а какие записаны на другие страны и т.д. Во-первых, я псевдокоммунистическую хрень уже разоблачал – нет никаких закрытых при Путине 70 000 заводов, потому что столько в СССР не набиралось. И поэтому "коммуняки", ох, права была госпожа Новодворская, полезли с другого бока – кому типа заводы принадлежат. Да плевать, в США закрывается сейчас нахрен и все. Пока уважаемый Алексей Кудрин пишет, что в России будет 2-3 млн безработных, в США УЖЕ 18 млн и обещают обвал экономики до 40%! Вы понимаете, что такое 40%? Я – нет. Тут даже слово "Жопа" эмоции не сильно передает.

Нет, они, конечно, уже валят все на Китай – хотя еще недавно над ним смеялись, смотрите на моем Ютуб-канале скоро ролик – но, как же так! Было все так клево и обвалилось за МЕСЯЦ, блин! О России хотите? Ну, ок – у нас есть 18 млн безработных? Мне одна дура тут, разумеется, без статистики что-то проблеяла. Статистику, сестра, статистику!

2) По медицине так вообще думаю, вопрос закрыт. Плохая? Да, хотелось бы лучше. Но – а где у нас трупы в ТАКИХ КОЛИЧЕСТВАХ? В Италии – жопа, в Англии – жопа, в США – ЖОПИЩЕ! А там – ЕВРОПА И АМЕРИКА! Бл, как жалко, что мудаки, которые уехали в Штаты лет 5-10 назад и срали мне в уши – сейчас молчат. Захлебываясь гадили в Вотсап, ТГ, Скайп. И – как отрезало. Алена! Это Яна! Что случилось, товарищи?

3) Ну и наши либерахи. Тут вообще плохо. Как, простите, сейчас врать-то людям? Правильно – никак, поэтому подонки завыли – вы радуетесь чужому горю. Не уверен. Это вы радовались трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" и хайпожорили, даже подставили одного товарища, кто потерял там разом всю семью. Но – где вы твари, когда в США не хватает ни гробов, ни моргов, ни могил? Где вы – несущие цветы к посольству США, но не про Немцова, а про несчастных негров – у кого нет денег и кто умер и еще умрет – потому что США социальное государство только в кино? Ксения Анатольевна, поплачьте – у вас плохо получается, мы на выборах президента смотрели – но может хотя бы так, а?

Есть у нас проблемы? Есть! Есть у нас крысы, как они бегают по Нью-Йорку, потому что рестораны закрылись и жрать неча – нет.

Есть у нас проблемы? Есть – у нас, как и в США либералы. Хорошо, что мало. У нас придурки воют на Путина, у них – на Трампа. А спасать страну будет Святой Обама и Святой Навальный.

Тут, кстати, еще одна тема клевая подъехала. В США фермеры СЛИВАЮТ в канализацию молоко цистернами и забивают коров – ибо много молока. Заметьте, они – не отдают молоко и коров нищим, да? Как просят наши либерахи за пенсионеров, кому типа надо отдать санкционку, что давят бульдозерами. Вопрос – почему наши либерахи не стонут за американское молоко? Ответ – это не важно, это не у нас – не принимается. Ведб еще условно вчера эта сволота криком кричала – что ей тут плохо, а вот там – раздают бабло и яхты с "Теслами".

Знаете, я не могу сказать, что я ненавижу всю эту мерзкую гнусь, но, как говорил герой товарища Гаркалина "Есть чувство дискомфорта". И это не дело в демократии, я же не призываю к чему-то уж за гранью. Мне тут, да, недавно написали, что они ТАКИЕ ЖЕ ГРАЖДАНЕ. Правда? Правда – но с оговоркой – их бы лечить, нет?

С одной стороны, Путин сам сказал, их надо показывать, но с другой… Ну разве не моральный урод будет стонать, еле-еле влезая жирной жопой в новый крузак – что ему плохо в этой стране? Разве не моральная дура будет говорить, что ей плохо живется – когда в Гарлеме негров хоронить негде, а она вкусно жрет, сладко спит? Вот что у них в башке? И я знаю – почему я их и не понимаю больше.

Это не сильно новость, как и из либерального омута я выскочил случайно, также однажды и из религиозного. Пошел, блин, английский учить – пара моих друзей там осталась. А все дело в тоталитаризме. Да, да, не удивляйтесь. Любая секта закрытый клуб. Либерашки – закрытая секта. Они нас НЕНАВИДЯТ, не многие способны говорить со мною больше 15 минут не скатившись – вот ты блог ведешь, кругом жопа и т.д. У самих тачки, я в отпуске 11 лет не был, а они 1-2 раза в год – раньше, ага.

Что в России делается, вы спрашиваете, позорные мерзкие клоуны? Дядя Вова в России работает, также ролик сделаю – везет вам, сволочам – не за что. Штаты еле-еле, кстати, при Трампе, оклемались от 2008 – когда 3,5 кажется млн было выкинуто из домов на мороз – видели у нас такое, твари? В США НЕТ почти СВОИХ заводов, да и ЗАВОДОВ почти нет. У них корячатся проблемы с продбезопасностью, а у нас тут, уроды, других слов у меня нет – завыли, что стране грозит, внимание, бл! – деффицит БАНАНОВ, АПЕЛЬСИНОВ И ЛИМОНОВ!

Я, конечно, за дочку переживаю – правда, ей пофигу, что ананасы, что бананы, хотя больше яблоки любит. А я ПЕРВЫЙ БАНАН попробовал в 14 лет. Расскажите мне про деффицит (как это пишется, блин) – ага.

Так вот, клоуны, даже если будет у нас возврат в 90-е – вы за город посмотрите? Там эти дачных участков – как грязи, уберут бассейны, вернут землю и будут картошку выращивать – но это пугалка, мир изменился, хотя – нам вот есть куда отступить.

А вот куда отступать амерам, кроме как в те самые рузвельтовские раблагеря – это вопрос. Но, как говорил Мартин Лютер Кинг – ай хэв э дрим – чтобы всех моих подлых друзей и знакомых либерального толка – увидеть за станком. Или хотя бы с метлой. И жопку подрястрясти, и к народу ближе стать.

Потому что кризис – кончится. А вот народ запомнит в этот раз, хотя нас долго надо уговаривать, какие вы сволочи. Ну, или я напомню, я не гордый. И потом расскажу – обещаю.

Счастья вам.