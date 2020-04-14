 

В Таиланде подтвержден первый случай заражения коронавирусом от трупа

14.04.2020, 22:53, Разное

В Таиланде официально подтверждён первый в мире случай заражения коронавирусом нового типа от трупа. Врачи настоятельно рекомендовали дезинфицировать не только операционные и больницы, но и места проведения вскрытия.
От пневмонии, вызванной COVID-19, скончался судмедэксперт из Таиланда. В Организации здравоохранения подтвердили, что умерший заразился непосредственно от трупа при неосторожном проведении процедуры вскрытия. Именно поэтому в стране настоятельно рекомендовали проводить дезинфекцию всех помещений, где находились заражённые пациенты, и морги не являются исключением. Также всех судмедэкспертов и патологоанатомов предупредили о возможности заражения от трупов, пишет интернет-агентство «Рамблер/Новости».

Несмотря на это, эксперты сомневаются в возможности такой передачи. Они отметили, что скончавшийся от пневмонии медик неоднократно контактировал с родственниками пациентов и мог заразиться от них. Также они обратили внимания, что в мёртвом теле вирусы действительно могут представлять опасность, но время их жизни очень незначительное, и поэтому возможность заражения COVID-19 от мёртвого крайне мала.



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