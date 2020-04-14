 

Пентагон оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

14.04.2020, 22:48, Новости дня

По мнению американских властей, новый коронавирус имеет естественное происхождение, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Он уточнил, что эти заключения не являются окончательными. «Хотя вес свидетельств [в целом] указывает на естественное [происхождение]. Тем не менее наверняка мы не знаем», – приводит его слова ТАСС.

Так американский военачальник ответил на вопрос о том, мог ли новый коронавирус появиться в результате несоблюдения мер безопасности в биологической лаборатории.

«Было много слухов и предположений в различных СМИ, блогах и так далее. Вас не должно удивлять, что у нас был к этому большой интерес. У нас было много разведывательной информации, на это был брошен пристальный взгляд», – добавил Милли.

В начале апреля Daily Mail со ссылкой на британскую разведку сообщала, что причиной распространения новой коронавирусной инфекции по миру якобы могла стать утечка из китайской лаборатории в китайском Ухане.

Газета ВЗГЛЯД также писала о панголинах, которые, предположительно, могли передать людям новый коронавирус.



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