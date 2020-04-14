 

Мишустин дал поручение о вводе беспилотных авто в эксплуатацию

14.04.2020, 22:48, Новости дня

Правила тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию беспилотных автомобилей на российских дорогах общего пользования должны быть разработаны до 12 мая. Такое поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал Минтрансу, МВД, Минпромторгу и Минэкономразвития.

«В целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ», – говорится в поручении. Текст документа опубликован на сайте Кабмина.

Отмечается, что срок его исполнения установлен до 12 мая 2020 года.

Ранее Мишустин утвердил концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных машин.

В начале апреля президент Владимир Путин поручил правительству организовать тестирование и поэтапный допуск на российские дороги беспилотных автомобилей.



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