Мышцы помнят. Их память поможет восстановить физическую форму

14.04.2020, 22:46, Разное

Закрытие спортивных залов и общая рекомендация как можно реже выходить из дома мешают поддерживать физическую активность на хорошем уровне. Новое исследование, опубликованное в Medicine and Science in Sports and Exercise, может порадовать тех, кто привык к физической нагрузке и сейчас волнуется из-за вынужденных ограничений.

Научная работа показала, что тренированные мышцы «помнят» упражнения на молекулярном уровне в течение долгих периодов пассивности. Когда физические нагрузки возобновляются, «мышечная память» срабатывает и ускоряет восстановление физической формы после перерыва. Мышцы возвращают себе былые объем и крепость.

«Выводы исследования говорят, что, на деле, пропуск упражнений необязательно ведет к полному одряхлению мышц. Если мы забываем о том, как это – быть в форме, то мышцы помнят это», – пишет New York Times об исследовании.

Как проходило исследование

В исследовании участвовали 19 молодых людей, которые никогда не занимались спортом и не делали физических упражнений. Обычные упражнения с весом были не знакомы их мышцам. Перед началом наблюдения ученые измерили силу и объем мышц участников.

Далее участников исследования попросили тренировать только одну ногу. В течение 10 недель они регулярно выполняли тяжелые упражнения правой ногой, но левая нога «отдыхала». После этого любые упражнения были прекращены на 20 недель.

Когда молодые люди вернулись в лабораторию после «отпуска», ученые снова проверили состояние мышц их ног: на этот раз они провели биопсию мышечной ткани. После этого участников опять нагрузили тяжелыми упражнениями, на этот раз – для двух ног. Далее исследователи проанализировали большое количество различных маркеров, связанных с состоянием здоровья мышц и их способностью к росту.

Оказалось, что между состоянием мышц двух ног участников была большая разница. Даже через 20 недель, «накачанная» нога сохранила примерно половину той силы, которую приобрела за период активных упражнений.

Различия между мышцами двух ног обнаруживались также на молекулярном и даже генетическом уровне. Это указывает, что после регулярной тренировки мышцы не становятся прежними. И генетически, и молекулярно тренированная нога была более подготовленной к упражнениям, ее мышцы были готовы к росту.

Знали ли о «мышечной памяти» раньше?

Ранее исследования как на животных, так и с участием людей говорили о том, что у мышц есть подобие собственной памяти. Одна научная работа показала, что у пожилых людей, которые прошли 12-недельный курс физических упражнений, существенная часть силы терялась за 12 недель неактивной жизни. Но она полностью восстанавливалась за 8 недель после возвращения в спортзал.

Но молекулярные основы «мышечной памяти» удавалось изучить только на животных. Например, было показано, что при постоянной физической нагрузке в мышцах крыс и мышей появляются дополнительные ядра, которые сохраняются длительное время без тренировок. Предполагалось, что эти ядра в дальнейшем помогают мышцам быстро восстанавливаться.