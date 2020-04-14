Жертвами коронавируса стали 25 тысяч американцев

14.04.2020, 22:42, Новости дня

Во вторник смертность в США от нового коронавируса превысила 25 тысяч случаев. Эта цифра удвоилась за последнюю неделю, согласно статистике агентства Reuters.

В Соединенных Штатах, которые являются третьим по численности населения государством в мире, зарегистрировано больше смертей от COVID-19, чем в любой другой стране. В США также зафиксировано почти 597 000 случаев этого заболевания, что в три раза превышает количество инфицированных в любой стране мира.

Всего на планете этим коранавирусом заражено около 2 миллионов человек.

В этот понедельник Соединенные Штаты сообщили о 1500 новых смертельных случаях, что намного меньше, чем на прошлой неделе: примерно 2000 смертей каждые 24 часа. Во вторник смертность выросла примерно на 1500, однако еще не известна точная статистика по многим штатам.

На этой неделе, по данным Reuters, смертность в США увеличивалась примерно на 7% в день по сравнению с 14% на прошлой неделе и 30% в конце марта.