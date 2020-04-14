Офис президента Украины: пожара в чернобыльской Зоне отчуждения нет

14.04.2020, 22:42, Новости дня

КИЕВ – Пожара в Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС и вокруг нее к 14 апреля – нет, необходимо несколько дней, чтобы потушить тление. Об этом во вторник президенту Владимиру Зеленскому доложил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

На вопрос президента Украины, когда именно остановится горение в Зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет, но необходимо несколько дней, чтобы остановить тление, сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Лидеру республики доложили, что накануне, после 16 часов произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, в силу чего огонь было сложно контролировать. Дождь, который прошел на территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

Одновременно с тушением пожара на территории Зоны отчуждения ГСЧС не допустила перехода огня на военные склады боеприпасов, объекты «Укрытие», «Вектор», распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами, добавил Николай Чечеткин.

В обращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за длительных пожаров в Чернобыльской зоне угрозы для остановленной атомной электростанции нет. Он отметил, что все помнят уроки 26 апреля 1986 и никто не будет скрывать правду, сообщает РБК-Украина.

«Открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается. Уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, понесут строгую ответственность. Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду», – добавил он 14 апреля.

Президент также отметил, что радиационный фон находится в пределах нормы.

«Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируется. Радиационный фон в пределах нормы», – отметил президент Зеленский.

Национальная полиция сообщает, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны поджигатели, проводятся следственные действия. Одного гражданина Украины подозревают в поджоге около семи гектаров сухостоя. Напомним, 13 апреля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект, который повышает штрафы за поджог лесов и зеленых насаждений в 20 раз.

По сообщению ряда изданий, еще предстоит уточнить урон от пожаров в Зоне отчуждения. Международное русскоязычное издание «Медуза» сообщает, что «огонь уничтожил 12 заброшенных сел и подошел к хранилищу ядерных отходов».

«14 апреля пожар удалось взять под контроль – благодаря дождю, который прошел в районе бедствия ночью. Сейчас в чернобыльской зоне больше нет очагов открытого огня, радиационный фон в норме», – говорится в опубликованном материале на сайте «Медузы».

Пожары и гражданская ответственность

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас называет несколько причин, почему информация о пожарах в Чернобыльской зоне была настолько разнообразна.

«Ситуация такова, что людей не хотят запугивать новой информацией, тем более, было непонятно, что там происходило. Но сейчас такое время, что любая информация, которую пытаются скрыть, вылезет наружу. Я не думаю, что это сокрытие информации, просто все отвлечены коронавирусом и данной информации не уделяли внимание», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он говорит, что, вероятно, у власти не было намерений скрывать истинный масштаб происходящего. Вместе с тем, по мнению Алексея Курпаса, подпал сухой травы в Чернобыльской зоне и ее окрестностях – сложно было предупредить; если это не диверсия, у населения должна быть гражданская ответственность за содеянное.

«Все силы и ресурсы брошены на локализацию коронавируса и такой проблеме как сухая трава внимание не уделялось и сейчас многие достаточно важные вещи отошли на второй план. Возможно, это был чей-то злой умысел, как теракт, и, если это был осознанный подпал, – это был удар и по экономике и ситуации в стране», – подчеркивает Алексей Курпас.

Сухостой и аграрные традиции

Эколог Владимир Борейко считает, что переубедить украинцев отказаться от традиции жечь сухостой весной – очень ответственная и непростая задача.

По его словам, еще одной проблемой является отсутствие эффективной работы Государственного экологического контроля.

«И вторая причина – очень важная, что в угоду бизнесу сделали все так, чтобы была возможность безнаказанно воровать природные ресурсы. Причем, не только в Чернобыльской зоне, а по всей стране», – говорит Владимир Борейко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам эколога, сегодняшние, оперативные исследования не дают объективной картины о том, насколько пожары в Чернобыльской зоне повлияли на увеличение радиационного фона.

«Но при этом есть более страшная проблема – во время горения лесов в атмосферу выбрасывается продукт возгорания органических веществ, который может разноситься с дымом, и он способствует возникновению раковых заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы», – отмечает Владимир Борейко.

Запахи дыма в столице Украины, о которых писали некоторые киевляне в социальных сетях, по его словам, не опасны для жизни, они содержат, скорее всего, окись углерода, азота и сажу.