Назван мощный природный антисептик

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14.04.2020, 22:40, Разное

Ученые назвали полезными блюда и напитки с куркумой. По их словам, в специи содержится вещество под названием куркумин, которое обладает противовоспалительными свойствами, сообщает Food.news.

Специалисты рекомендуют добавлять куркуму в маринады для курицы и рыбы, гарниры, салаты. Специя поможет облегчить заболевания суставов и кишечника. Кроме того, она является мощным природным антисептиком, передает РИА ФАН.



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