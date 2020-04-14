Мнение: Будни самоизоляции

14.04.2020, 22:37, Разное

Сегодня ходил на почту.

Предварительно позвонил в отделение и уточнил, не будет ли это нарушением режима самоизоляции и правила "100 метров от дома" (почтовое отделение где-то в одной троллейбусной остановке от дома), так как никаких пропусков не получал.

В отделение сказали, что это ничего, вы приходите и забирайте. При этом на прошлой неделе они работали до 15 часов, то на этой уже снова работают до 18, как было до карантина.

Экипировался маской и перчатками и пошел.

Людей на улицах стало ощутимо меньше, а количество людей в масках заметно выросло (заметны как покупные, так и самопальные). Перчаток практически нет.

Никаких патрулей по дороге не встретил. Как при этом работает заявленный правительством контроль, вопрос вопросов.

Магазинчки по дороге от дома к почте в основном работают, все продавцы в масках и перчатках (тут прогресс).

У самой почты встретилась забавная очередь социального дистанцирования – в отделение запускают по 1 человеку в окошко, а остальные на улице, держа дистанцию в 1-2 метра. Все в масках – и молодежь и пенсионеры.

Единственным исключением оказалась девушка на "Дэу Матис", на которой жирными буквами было написано "Школа блогеров в Ялте". Свою очередь дожидалась закрывшись в машине.

На двери вы почтовое отделение написано, что рекомендуемая дистанция 1,5 метра. В самом отделении все сотрудницы в перчатках и масках.

На витрине, помимо стандартной почтовой продукции продают туалетную бумагу (по 11 рублей в ассортименте) и тушенку (по 140-160 рублей банка).

У почты было много пенсионеров получавших пенсию за апрель, которую выдавали заранее.

В итоге, все что надо получил без каких-либо проблем (ну кроме очереди). Общий вывод по увиденному – самоизоляция в первую очередь вопрос сознательности самих граждан.

На принуждение к самоизоляции, несмотря на все угрозы штрафов, у властей очевидно не хватает ресурсов. Поэтому не удивительно, что рейтинг Севастополя на карте самоизоляции так просел (с 4,5 до 3).

Более-менее работает контроль на въезд, где на блокпостах проверяют тех, кто въезжает в Севастополь. С завтрашнего дня режим будет ужесточаться – въезд в город будет только по предъявлению документов и заполнению анкеты (опционально, могут отказать или направить в обсерватор). То есть де-факто, пропускной режим возвращает нас к славному прошлому с закрытым городом, как это было в 80х-начале 90х. Соответственно, на время эпидемии у граждан появилась уникальная возможность оценить, что такое закрытый город, так как уже не первый год ведутся разговоры о том, что надо вернуть тот режим, который существовал при позднем СССР. Лично мое мнение – это все временная мера и никто закрывать город на постоянку не будет.