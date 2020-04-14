Личное: С друзьями интереснее, чем с любимой

14.04.2020, 22:30, Разное

Ну от давайте, для примера, такое письмо разберем.

bobrbl

Здравствуйте, Эволюция

Пишу свою историю и надеюсь на разбор, извините немного сумбурно, в другой момент я бы посоветовалась с мужем, но сейчас мне нечего терять уже (оправдашка наверно, стерла а потом решила вернуть эту строчку)

(Не Оправдашка тут, а Попрошайка)

Мне 37 лет, мужу 40 лет, детям 11 и 18 лет. В браке 19 лет.

Сложно понять, что нужно описывать из стольких лет отношений. Опишу немного нас и начну с того места, где как мне кажется началось что-то не то.

У меня 2 во, с первым собиралась ехать в Москву специальность для большого города, но родилась дочь и этот план молодой амбициозной девушки не сработал.

(Вот здесь манифестация короны заметна? С чего она взяла, что она амбициозна? И разве бывают девушки старые? Здесь сразу понятно, что кто-то ей виноват, что ее амбиции не реализовались, хотя и намека нет на то, что они могли реализоваться. Всегда обращайте внимание на такие упреки судьбе и упреки партнеру, детям на пустом месте, это большая Попрошайка)

Как только закончила очно универ и в это же время подросла дочь сразу вышла на работу инженером. Это была совсем другая специальность, через несколько лет захотелось иметь профильное образование чтобы лучше разбираться. Отучилась заочно, в это же время родилась вторая дочь. После 10 лет работы в отрасли, стало примерно понятно что меня ждет в 50 лет, ходить в офис и работать инженером. Такого мне не хотелось. Я решила попробовать открыть свое дело, денег на него не было, поэтому маленькими шажками я пробовала без вложения средств развивать.

(Здесь та же корона. Талантлива, амбициозна, но все против нее. Дочери то и дело рождаются, денег на бизнес нет, отрасль подкачала, все против автора)

Так у меня появился интернет-магазин(благодаря мужу программисту) и я начала потихоньку работать днём на официальной работе инженером, ночью с своим маленьким бизнесом. По деньгам получалось хорошо, но начало подводить здоровье. В какой-то момент был приступ, со скорой и обследованием и всё хорошо просто переутомилась сказали врачи и что нужно отдыхать. Был скандал дома и я стала работать дома(я вот сейчас анализирую почему был скандал непонятно, вроде оба понимали что да нельзя так и одинаковое мнение было но всё на эмоциях, не было такого что один говорил одно а другой другое, это же бред то что я сейчас пишу сама понимаю, но так и было). До сих пор работаю в этом режиме интернет-магазина и соцсетей, собиралась открыть точку прямо перед короновирусом немного не успела. Доход пока такой же как инженером +- но меньше чем на двух работах это заметно

Познакомились в универе. Муж работает на одном месте 20 лет. В какой-то момент ощутимо стало не хватать денег в семье. Одежда у детей была от детей друзей (мы её передавали по кругу). Вся верхняя одежда у меня была от его сестры что оставалось (модное и красивое, просто не новое). У него одежда была так же от неё в виде подарков. Несмотря на это мы выбирались в отпуск, иногда даже за границу. Жили мы в квартире купленной нам родителями мужа.

(Родители мужа и сестра мужа – это все вклад со стороны мужа, но криво считающие авторы всегда считают манной с неба)

В тоже время как я ушла в онлайн работу и стала меньше зарабатывать муж устроился на вторую работу и стал зарабатывать больше меня стабильно, до этого то я больше то он. Разово то раз в неделю то в две что-то колымил вечерами, параллельно помогал мне на доставках с моим бизнесом. Ещё год назад он устроился на третью работу и стал работать 7*24. Днем на основной работе, вечерами и в выходные на этой новой работе.

(Вот общая территория, очень большая. Дом, дети, совместный бюджет. Вклад мужа больше, чем ее. Она сидит с детьми и пытается свой бизнес развивать, а он батрачит на трех работах)

Мы перестали общаться, только в общем с друзьями чате вотсап и там не друг с другом а как бы в общей беседе, что логично. И ночами после его работы в 1-2 ночи была близость раз в неделю наверное.

За собой всегда слежу, питание и спорт, мне это не сложно, зарядка для лица там, крема.

(Раз в неделю секса ей мало, а ее вклад – крема и зарядка для лица. Хочется ей общения больше, но он работает на всю их семью. Здесь понятно, что она переоценивает свои вклады, а его вклады недооценивает? “Девушка-плюс”, которая считает себя дорогой штучкой)

Есть несколько любимых подруг, есть компания общих друзей с мужем, дружим семьями много лет.

(Любимые подруги – это кукушки, которые ей корону кормят. Подруги – это очень часто зло для брака)

В доме поддерживала порядок и чистоту и еду само собой

За детьми уход уже не нужен такой, они у нас самостоятельные приученные с детства погладить там себе, убрать, у них обязанности ежедневные, нужно только следить. Я понимаю, что это не уход за маленькими детьми и он не сложный и мне в радость. На мне

(18 лет ее старшей дочке, а младшей 11. Две взрослые девки, которые должны бы заботиться об отце)

Бюджет у нас общий. Есть квартира в ипотеку, взяли примерно 3 года назад. Примерно в это же время я перестала работать на двух работах, а муж начал. В это же время он начал делать ремонт самостоятельно в новой квартире, он умеет всё делать руками, плитку класть, штукатурить и всё остальное, хоть он и головой работает. Он очень умный. А мы в этот момент фактически стали жить втроем с девчонками, он – там вечерами, мы – дома.

Друзья помогали с ремонтом. Но он затянулся на два года. В частично отремонтированную квартиру мы заехали сразу спали на матрасах, вода была только в ванной из ванной носили в кухню. Норм жили в таких условиях. Чтобы поскорее сдать ту квартиру и поскорее отдать долги за эту) Остальной ремонт доделывали вместе здесь я уже могла что-то помочь. Поклеить обои и т.д.

(В связи с новой квартирой были сложные времена, муж трудился наизнос, наша автор кисла и мозг ее заплывал жиром)

Вот первый отрефлексированный мною звоночек.

(Кроме того, что автор – Попрошайка, она еще и Ученица. Звоночки описывает. И дальше она будет все из блога понимать наоборот)

Год назад мы поехали с друзьями отдыхать на море, там был один раз непонимание между мной и друзьями муж встал на сторону друзей, из времяпровождения выбирал проводить время с ними и тут у меня упала корона, стало обидно, я плакала, он не ожидал (что я так отреагирую на это, что ту поддерживает муж, а меня некому поддержать, не знал что я на это так посмотрю). Ходили по пристани там я плакала, он пытался решить вопрос, но не смог.

(Плакала – это ее вложения. Попрошайки уверены, что когда они плакали, им должны. Слезы их – это бриллианты, как им кажется, а не признак их эгоцентризма и неблагодарности)

Вернулись домой всё ок.

Т.к. он очень много работал, я пыталась его вытаскивать, на прогулки, вытащила его на спортивный проект на несколько месяцев, мы ходили вместе вечерами. Потом он закончился к лету. Штурман? Вечера я обычно проводила с детьми или подругой гуляла или работала или на спорте.

(Автор бездельница и после прогулок с подругой стала все чаще задумываться, что она достойна лучшего)

Один раз я заправляла постель и попросила помочь кровать большая и неудобно, он так рявкнул в ответ, что у меня опять свалилась корона. Корона наверное спасателя, что он так много работает надо всё ему обслужить весь быт и всё остальное. Или это эгоизм мой махровый я честно запуталась.

(Ученица обиделась на грубый тон и сделала вывод, что она слишком много его обслуживает. Хотя он работает наизнос, а она баклуши бьет. Три взрослые бабы в доме, а заправлять кровать она требовала у мужа, понятно, почему он рявкнул. Попрошайка жалуется, что слишком большая кровать, купленная мужем. Ну и спала на полу на матрасе, как раньше)

Человек работает днем и ночью и говорит что это всё мне и нашим детям. Я так больше не могу. Я устала притворятся что у нас всё хорошо. Я реально устала и сказала ему об этом.

(Отплатила человеку за работу)

Куда деваются эти деньги, муж их складывает и говорит что это мне на магазин, я говорю спасибо и что всё отдам как только заработаю.

(Чем хороши Попрошайки, они считают, что их спасибо и обещание когда-нибудь заработать – это компенсация)

Потом он говорит не дам или просто скандал на ровном месте получается(понимаю что так не бывает значит не могу отрефлексировать) и я уже не могу эти деньги взять и не возьму. Ещё он говорит, что мы стали лучше питаться, что ему так спокойнее от этой работы что у нас есть подушка, во всяком случае появляется.

(Он еще и оправдывается за свои деньги)

В это же время я начала читать блог в мае, почти год назад. Всё становилось на свои места благодаря этой информации. Я думаю, у меня были и скалки и щи и обиды, обиженка такая, ведь не с ровного места всё это началось. Я себе эти слова «ничего не просить, не жаловаться» сохранила в телефон на первую страничку и сверялась с ними каждый день поначалу.

(Все у нее становилось на места, но через задницу. Она еще читает куриные паблики и много проводит времени с кукушками. А главное – не работает на нормальной работе и бьет баклуши. Поэтому мозг у нее жиром заплыл)

Что я делаю

– перестала выяснять что-то

-перестала готовить 5 блюд и убирать разбросанные вещи мужа, стирать носки (он даже начал что-то просить через несколько месяцев для него сделать, а до этого было как солнце которое всегда светит и чисто и хорошо или может плохо)

(Она сократила свои вложения в быт. Стала чаще мазаться кремами вместо этого)

-попыталась с ним договориться на счет быта минимально хотя бы(один раз в неделю выбивать пледы – пока не получается)) но и себе оставила только готовку, говорю с остальным каждый член нашей семьи может справиться самостоятельно,

(Пусть две взрослые дочери выбивают пледы. Иначе вырастут еще более ленивыми, чем их мать и с большими претензиями к мужчинам)

-разложила бюджет чтобы было видно, что основная часть денег уходит на обычные ком.услуги и детей, на еду и средства, а никак не на меня

-слежу за собой как обычно

-учусь тоже как обычно(сейчас это маркетинг, смм, сео, английский и тд.)

(Разложила скалки, щипцы относительно его заработков. А свои удовольствия отнесла к вкладам)

– стала больше времени вечерами проводить не дома чтобы не провоцировать никаких конфликтов(до карантина), (острый дефолт все друг друга достали, с одной стороны это снижает дефолт наверно, с другой повышает охлаждение и отчуждение)

(Автор думает, что у них острый дефолт, а не ее острая хлеборезка)

– спим под разными одеялами в одной постели, с близостью стало плохо, хотя даже глубокой ночью я могу подстроиться под мужа, а он чудесный любовник, обожемой я это пишу)) но в какой-то момент моё тело отзывается, а голове на следующий день очень плохо, когда понимаешь насколько велико отчуждение с этим человеком.

(Стала даже секс использвать как скалки, хочет, чтобы он встал на колени)

-если мне что-то нужно перенести тяжести сделать реально мужские вещи которые не могу сделать сама – заказываю мастера (в прихожку сделали ящики из картона с девчонками и обтянули тканью, как пример выхода из ситуации) тут же понимаю что значит задолбала мужа раз он ничего в доме дальше своего носа замечать в упор не хочет

(Заказывает мастера за деньги мужа. Считает, что муж, сделавший весь ремонт сам, ничего не вложил в быт)

-стараюсь быть позитивной и ненапряжной

-играю на гитаре, учусь, это для себя

(Позитивная и ненапряжная)

На всё это у меня ушло много месяцев, на осознание что меня как-то меньше любят чем кажется. Ревела ночами в другой комнате, прятала эмоции от детей и от мужа. ОЧЕНЬ долго доходило и всё из рук валилось, пропал сон, аппетит.

(Как она ревела и собирала анти-шкатулку, чтобы решиться на террор мужа, она тоже относит к работе над собой)

Потихоньку всё со временем восстанавливалось потом. Хотя он все равно работал всё время и не видел где я и что я. Тем не менее говорил периодически что любит что красивая. А я начала смотреть на дела, а не на слова.

(Она начала смотреть на дела. Вот ее подружкам-кукушки их парни сердечки шлют, вот это дела. А ей что? Только обеспечивают все и тащат на себе ее и дочек, пока она ревет целыми днями и ночами. Но муж так много работает на этот колхоз, что не видит почти ее слез)

Муж начал дарить очень дорогие подарки, подарил на новый год гитару мне, которая стоит не знаю сколько, крема, туалетную воду, без повода. Сейчас начинаем понемногу общаться. В эти моменты он в телефоне всё время даже за рулем авто (извини работа) и в прогулке (в том же дружеском чате уведомления пилимкают и он скорее читать и отвечать) а меня бомбит в такие моменты. Очень низкая моя значимость.

(Он дарит ее дорогие подарки, а она отвечает ему претензиями. Мужчины, я не знаю, как вы таких баб выдерживаете? Я читать не могу это. Девушки, вы можете? Я дочитываю до места “оооочень низкая значимость” и думаю, вот бы все онегины стали печориными и устроили таким девушкам жесть, чтобы они начали ценить хорошее отношение)

Может лучше не гулять тогда. Сумка тяжелая (не поможет потому что она женская, хоть и спортивная и тяжелая – получила ответ, теперь понимаю, что и спрашивать не стоило). Об эмоциональной поддержке речь не идет, не любит когда я не в настроении, хоть это и достаточно редко бывает. Когда болею тоже не любит очень, поэтому я почти не болею)

(Даже поболеть не может в свое удовольствие)

Он замечательный человек, просто что-то сломалось у нас. Муж считает, что всё дело во мне) Что я с жиру бешусь, что когда всё хорошо, некоторые придумывают себе проблемы.

(Она бесится с жиру из-за переоценки своей ОЗ в несколько раз. Понятно это?)

Он может долго говорить и приводить логичные доводы. Но они больше не работают. Я не хочу больше знать почему я должна заниматься любовью по средам в 2 часа ночи когда он всё закончит, и почему не нужно нести сумку спортивной девушке, и почему с друзьями всегда интереснее чем с любимой. Это вот как надо было задолбать человека в голове не укладывается. Я тоже хочу быть счастливой) и буду) но по этому абзацу вроде получается тогда что я минус всё ещё и это тогда дисбаланс.

(Она уже думает как завести себе любовника и отомстить мужу. Автор, вас ждет несчастная жизнь)

Хотелось бы понять как мне быть дальше? Где мои иллюзии и ошибки? Можно ли поднять значимость или как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями? Устала. Спасибо.

(Устала она. А как я устала от эгоцентричных и жадных рап, передать не могу. Я тридцать в день таких читаю, а мне никто кефир за вредность не дает)