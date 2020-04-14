 

Настя Ивлеева заявила о нежелании “дристать в Instagram подробностями личной жизни”

14.04.2020, 22:30, Разное

Известная медийная знаменитость Настя Ивлеева недавно пообщалась с журналистами авторитетного издания “СтарХит” и поделилась некоторыми измышлениями о личной жизни. В частности, телезвезда прокомментировала свой информационный аскетизм в соцсетях.
Отечественная телеведущая, актриса и видеоблогер Настя Ивлеева в настоящее время является одной из наиболее популярных медийных личностей среди постоянных посетителей социальных сетей. В немалой степени такую популярность знаменитости приносят её романтические брачные отношения с другим представителем шоу-бизнеса – певцом Элджеем. Их совместная жизнь окутана тайной – и о начале романа, и о последующей затем свадьбе поклонники узнавали немалое время спустя после событий. В настоящее время пара уединилась в самоизоляции в своем загородном доме, но при этом публикации ведущей в своем микроблоге Instagram остаются сугубо индивидуальными, и Элджей на них не присутствует. Такое положение вещей несколько настораживает подписчиков, провоцируя у них подозрения о разрыве между кумирами.

В интервью порталу “СтарХит” Настя Ивлеева решила раз и навсегда “остудить” повышенный интерес поклонников: “Я не из тех, что будет дристать подробностями о личной жизни в Instagram, а потом дристать о том, что она рушится. У меня с этим строго”. Актриса заявила об убеждении, что творческая личность должна делиться с поклонниками исключительно творческими моментами, а не привлекать аудиторию разборками в семье. При этом ведущая подчеркивает, что счастлива вместе с Элджеем, который, к слову, поддерживает любимую в её инкапсулярности. Упомянула красавица и о перспективах, связанных с детьми: она заявила, что планирует их в будущем, однако сейчас занята исключительно творческими планами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Мнение: Сколько в России «среднего класса»?

04.03 / Ученые: Пиво египетских фараонов обладало фруктовым привкусом

14.04 / Представлен смартфон Lenovo A7 с чипом Unicos и долгой зарядкой

08.02 / Златоустьев огонь: 9 февраля верующие вспоминают новомучеников

08.04 / Обращение Путина к народу. Онлайн

25.02 / Умер самый старый мужчина на планете

03.04 / Мнение: Дефолт

30.03 / Ученый назвал лучший способ остановить пандемию коронавируса

12.04 / Мнение: О тайных могильщиках Нью-Йорка

20.03 / Realme представила линейку молодежных смартфонов Narzo

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска