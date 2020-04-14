Настя Ивлеева заявила о нежелании “дристать в Instagram подробностями личной жизни”

14.04.2020, 22:30, Разное

Известная медийная знаменитость Настя Ивлеева недавно пообщалась с журналистами авторитетного издания “СтарХит” и поделилась некоторыми измышлениями о личной жизни. В частности, телезвезда прокомментировала свой информационный аскетизм в соцсетях.

Отечественная телеведущая, актриса и видеоблогер Настя Ивлеева в настоящее время является одной из наиболее популярных медийных личностей среди постоянных посетителей социальных сетей. В немалой степени такую популярность знаменитости приносят её романтические брачные отношения с другим представителем шоу-бизнеса – певцом Элджеем. Их совместная жизнь окутана тайной – и о начале романа, и о последующей затем свадьбе поклонники узнавали немалое время спустя после событий. В настоящее время пара уединилась в самоизоляции в своем загородном доме, но при этом публикации ведущей в своем микроблоге Instagram остаются сугубо индивидуальными, и Элджей на них не присутствует. Такое положение вещей несколько настораживает подписчиков, провоцируя у них подозрения о разрыве между кумирами.

В интервью порталу “СтарХит” Настя Ивлеева решила раз и навсегда “остудить” повышенный интерес поклонников: “Я не из тех, что будет дристать подробностями о личной жизни в Instagram, а потом дристать о том, что она рушится. У меня с этим строго”. Актриса заявила об убеждении, что творческая личность должна делиться с поклонниками исключительно творческими моментами, а не привлекать аудиторию разборками в семье. При этом ведущая подчеркивает, что счастлива вместе с Элджеем, который, к слову, поддерживает любимую в её инкапсулярности. Упомянула красавица и о перспективах, связанных с детьми: она заявила, что планирует их в будущем, однако сейчас занята исключительно творческими планами.