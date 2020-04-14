Личное: Пропуск? Легко!

14.04.2020, 22:25, Разное

Как вы знаете, с завтрашнего дня в Москве и области вводится пропускной режим.

Это что же такое делается, подумали свободолюбивые хомяки и решили: авось-небось, счас пропуск оформим.



Фото: Соцсети

Что самое удивительное, у них это действительно получилось!

Система на сайте предложила ввести данные, и у хомячка-либертарианеца, которому противна изоляция, оказался на руках пропуск хоть куда до конца месяца.

Чудесно!

Вообще, усреднённый баран, нарушающий режим изоляции, не отягощён излишним интеллектом и моральными принципами. Он, словно герой книги Войновича по кличке Нужник, которому нужно — понимаете, нужно?

Зачем? Почему? Для чего? Нет, ответ на эти вопросы один: нужно!

Ему было нужно выехать на шашлыки в первый день «каникул». Ему нужно было бродить две недели по улицам, магазинам, выгуливать детей на площадке. А вот теперь, когда карантинные меры стали чуть строже, он тут же сделал себе пропуск, якобы по нужде — по работе.

Понятное дело, что власти не могут проверить всех и каждого сразу. Какое-то время бумаги будут выдаваться кому ни попадя. Пару недель ещё толпы баранов станут рассекать по нужде, а время — самый важный для карантина фактор! — окажется снова упущено.

Сложно да и глупо обвинять барана в том, что он — баран. Скорее, в этой ситуации виноваты власти — они всё никак не могут понять, что баран не слышит нормальный язык, а чтобы он слушался, его нужно пинать.

Вы видели, как пасут баранов?



Фото: Соцсети

Вокруг бегает несколько кавказских овчарок. Если какой-то баран отбивается от стада и бежит в лес к волкам, овчарка его хватает за уши, треплет и возвращает насильно в круг, где баран снова топчется в безопасности.

Именно такая схема — единственно правильная, в случае с тупыми баранами.

Вы не находите странной ситуацию, если этим баранам дать ноутбук с интернетом, чтобы он смог оформить себе пропуск в лес к волку? А почему тогда вас не удивляет то, что происходит сейчас с пропусками?

Мы, нормальные люди, уже третью неделю сидим в изоляции. В ближайший магазин — и то стараемся не выходить. Мы понимаем, что только так возможно остановить эпидемию — свести все контакты к нулю, чтобы вирус просто исчез.

Бараны же считают себя самыми умными. Вы — сидите, размышляют они, а мы себе сделаем пропуск, пользуясь «дырявой» системой, потому что «нам нужно»!

И получается, то, что можно было решить двухнедельной «отсидкой» дома, не решается вообще никак и конца и края эпидемии нет.

А вам, соблюдающим карантин, обидно? Мне — да.