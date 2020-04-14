Овощная диета снижает риск преждевременных родов

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14.04.2020, 22:18, Новости дня

Учеными был проанализирован рацион 3 500 женщин. Специалисты обнаружили, что родить женщинам в положенный срок помогло употребление до зачатия моркови, тыквы, капусты, фасоли и картофеля.

Эксперты говорят о том, что овощи богаты противовоспалительными питательными веществами, а также антиоксидантами. Регулярное употребление овощей способно снизить риск неблагоприятных исходов при рождении.

Медики убеждены, что начинать правильно питаться во время беременности недостаточно. Женщине необходимо менять свой рацион уже тогда, когда она только задумывается о рождении малыша. Специалисты советуют девушкам включать в свой рацион больше зеленых листовых овощей, картофеля, моркови и тыквы.



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