Учеными был предложен новый способ лечения рака

14.04.2020, 22:18, Новости дня

Исследователи знают, что радиация способна убивать раковые клетки двумя способами: поражением клеток напрямую при помощи высокоэнергетического луча или реакцией белков, которые борются с опухолями, на то, как их расщепление выпускает ДНК. Но также в раковых клетках есть небольшое количество белков, которые могут отключать иммунный ответ.

Ученые протестировали 42 препарата, которые блокируют передачу сигналов различных клеток на раковых клетках толстой кишки грызунов в условиях лаборатории. Специалисты обнаружили препарат, который широко ингибирует выработку ферментов, заглушающих реакцию иммунной системы на процесс гибели клеток.

Эксперимент показал, что при помещении раковых клеток с недостатком ключевого элемента для предотвращения секреции интерферона раковыми клетками в мышей, опухоли полностью регрессировали после облучения.