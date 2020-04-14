Эксперт: Объявление режима ЧП ударит по бизнесу

14.04.2020, 22:16, Новости дня

Для борьбы с угрозой коронавируса вводить в РФ режим чрезвычайной ситуации не требуется. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. По его мнению, сейчас все необходимые полномочия для мониторинга ситуации и принятия соответствующих мер есть у региональных властей. А введение режима ЧС или ЧП может парализовать некоторые виды бизнеса.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян напоминает, что в случае введения режима «чрезвычайного положения» и «чрезвычайной ситуации» контроль над обстановкой переходит к силовикам, а необходимости в этом нет. Сейчас, на его взгляд, в первую очередь, надо поддерживать российскую экономику.

«Такой режим очень сильно ударил бы, к примеру, по доставке продуктов, по любому бизнесу, который связан с логистикой, с перемещением ценностей, с производством. Для деловых людей сразу встанет проблема, как доставлять свои грузы через разные КПП. Это сильно бьет по любой хозяйственной деятельности», – уверен Кирьян.

«Очевидно, что введенный «в лобовую» режим ЧС в один момент парализует экономику. И это только если говорить о режиме ЧС для отдельной взятой территории или города. А в масштабах страны? Это еще сложнее. Вот почему на данном этапе ставка делается на региональные власти. Они сами внимательно мониторят ситуацию. При необходимости они должны быть готовы ввести весь комплекс необходимых жестких мер», – сказал Кирьян газете ВЗГЛЯД.

Как поясняет ТАСС, в Москве и во многих других регионах в связи со сложной эпидемиологической обстановкой введен «режим повышенной готовности». Однако сейчас в интернете появляются призывы ввести из-за коронавируса режим чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации (ЧП или ЧС) по всей России, либо в отдельных регионах и городах.

Напомним, что режим ЧП вводится указом президента и утверждается Советом Федерации. Режим ЧС при техногенной или природной угрозе ввести проще – достаточно постановления правительства либо даже распоряжения МЧС.

Объективных причин для введения режимов чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения сейчас нет, сообщил известный адвокат Дмитрий Аграновский. На его взгляд, режим ЧС был бы оправдан в случае стремительного распространения действительно тяжелого заболевания, аналогичного чуме или сибирской язве. «Чего, к счастью, пока не наблюдается», – подчеркнул юрист.