 

Мнение: Люди умирают от коронавируса, а он хочет пошопиться

14.04.2020, 22:15, Разное

Я, конечно, понимаю депутатью страсть к потреблению, покупкам и жратве, но только не во время пандемии.

Пока люди мучаются кашлем, задыхаются в больницах и страдают от высокой температуры, которая не опускается неделями и выжигает иммунитет, находятся персонажи, желающие отобедать в ресторане и закупиться дизайнерским шмотьем.

Они почему-то думают, что закрытие общественных мест, отмена кучи мероприятий и рекомендация оставаться дома — это игра, в которую заигрались власть имущие, а цифры по заболевшим и погибшим и вовсе нарисованы со смертной скуки.

Настолько безразличных к происходящему не только в стране, но и в мире (да-да, убежать от пандемии не получится, она уже везде) надо еще поискать. Но иногда они сами всплывают в новостных лентах, вызывая гнев и насмешки людей, действительно пострадавших от вируса.

В Новосибирске, например, депутат-коммунист Сергей Сухоруков предложил пойти нарожон всем возможным постановлениям Кремля и открыть магазины одежды и заведения общепита.

При этом он глубоко уверен в том, что места, в которые, конечно же, стянутся уставшие от самоизоляции граждане, не станут рассадниками COVID-19. Неслыханная наивность, не правда ли?

Пускай даже в каждом заведении расставят по сто бутылочек антисептиков, а весь персонал будет работать в полной экипировке, — риск распространения заразы от этого не уменьшается.

Это намерение кажется мне жестоким и несправедливым — сотни человек смогут подхватить инфекцию, просто поддавшись соблазну открытых кафешек.

А все ради чего? Модного завтрака и лишней пары брюк?

Источник: Достало



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