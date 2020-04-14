Ученые описали реальные масштабы пандемии коронавируса

14.04.2020, 22:09, Разное

Ученые рассказали о реальных масштабах эпидемии коронавируса. Они считают, что инфицированных людей значительно больше, чем описывает официальная статистика.

Эксперты смогли создать математическую модель увеличения коронавируса в мире. Во время ее составления они учитывали сводки по заражениям, плотность населения, урбанизацию, возрастные группы каждого региона и жизнь вируса на разных поверхностях. Модель составили 9 марта и к тому моменту, по мнению экспертов, зараженных людей в Италии было больше официальных данных на 30 тысяч человек, в Испании – на 87 тысяч, а в США – на 90 тысяч людей.

Кроме того, исследователи заявляют, после 9 марта расчеты приблизились к официальной статистике, а это значит, что улучшилось качество тестирования на COVID-19.