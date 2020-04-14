Мэр Черноголовки: Решение президента позволит привлечь новых налогоплательщиков в наукограды

14.04.2020, 22:08, Новости дня

Привлечение в наукограды новых налоговых резидентов позволит повысить отдачу таких городов в виде инноваций и прорывных технологий. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД глава Черноголовки Олег Егоров. Так мэр оценил поручение президента стимулировать переход крупных налогоплательщиков в наукограды России.

«Главный ресурс наукоградов – это умные и образованные люди, которые либо родились здесь, либо приехали молодыми специалистами. Если крупный предприниматель хочет всерьез помочь городу, то один из механизмов – перенести сюда свое юрлицо, чтобы платить здесь налоги. Сегодня налоговое распределение устроено так, что весь налог на прибыль уходит в региональный бюджет, как и большая часть налога на доходы физических лиц», – сказал Егоров.

По словам мэра, оптимальным был бы механизм, при котором «ощутимая часть денег – 40-60% – оставалась бы в городе». «Наукограды, как города с мощным техническим и интеллектуальным потенциалом, могут давать стране соответствующую отдачу в виде своих прорывных решений и инновационных предложений», – подчеркнул собеседник.

Накануне президент Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос о том, как стимулировать привлечение в наукограды новых налогоплательщиков. Как сообщил сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности, которое состоялось в Череповце 4 февраля. Во встрече участвовал и Олег Егоров, который поднял вопрос о том, как можно привлечь в города с таким статусом новых налоговых резидентов – фирмы, которые платили бы налоги именно в данном городе. Путин согласился, что этим нужно заниматься, однако призвал принимать такие решения аккуратно.

По словам Егорова, на февральской встрече президент продемонстрировал знание проблемы наукоградов. «Президент высоко оценил вклад таких городов в развитие страны, он верит в их большой потенциал. Это говорит о внимании президента к вопросу развития наукоградов», – подытожил Егоров.