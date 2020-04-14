Американка рассказала о первом испытании вакцины от коронавируса

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14.04.2020, 22:08, Новости дня

Женщина, согласившаяся первой испытать на себе препарат мРНК-1273, предназначенный для борьбы с коронавирусной инфекцией, в интервью The Telegraph рассказала о своих ощущениях.

Как призналась 44-летняя американка Дженнифер Халлер, она в полной мере не понимала, что это рискованный эксперимент. «Мне очень важно было стать полезной», – приводит ее слова телеканал «360».

Женщина рассказала, что препарат похож на прививку от гриппа, инъекция не вызвала боли или раздражения.

«В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все, после этого все было хорошо», – добавила американка.

Telegraph сообщает, что женщину оставили на карантине из соображений безопасности. Повторная вакцинация пройдет через некоторое время, вакцину получат еще 44 испытуемых.

Ранее генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса будет проведен на 60 добровольцах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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