Зеленский о коронавирусе: Определяющий период – 20-е числа апреля. От нашего поведения на Пасху зависят сроки карантина

14.04.2020, 22:01, Новости дня

В Украине отмечается стабилизация уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако ключевым периодом эпидемии станут 20-е числа апреля. Об этом в видеообращении, которое 14 апреля размещено в YouTube-аккаунте Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

“Резкого скачка не произошло и благодаря сознанию граждан, постоянно придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Мы должны четко осознать: расслабляться рано, расслабляться очень опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период, а именно 20-е числа апреля”, – подчеркнул он.

Зеленский призвал украинцев отмечать Пасху дома, отказаться не только от посещения храмов, но и от пикников.

“Уверен, вы знаете о ситуации в Киево-Печерской лавре. Сейчас на территории монастыря подтверждено уже почти 100 заболевших коронавирусом, и, к сожалению, есть два летальных случая… Вся эта ситуация показывает, что для коронавируса не важны ваша национальность, пол или вероисповедание. Она демонстрирует, что нельзя относиться к болезни легкомысленно”, – заявил президент.

“От нашего поведения на Пасху, от нашей дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина”, – добавил он.

Массовое посещение украинцами церквей на Пасху может привести к всплеску заражения коронавирусом и нивелировать успехи властей по сдерживанию эпидемии, предупредил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он считал, что пик заболеваемости в стране придется на 17 апреля.

В Украине коронавирус подтвержден у 3372 человек, из них 119 человек уже выздоровели, а 98 скончались. Госпитализированы 1248 пациентов с COVID-19.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 1,95 млн, из них около 468 тыс. вылечились, а 123,3 тыс. скончались.