После 24 апреля в Украине могут начать ослабление карантина, если граждане будут придерживаться правил на Пасху – Ляшко

14.04.2020, 22:01, Новости дня

В Украине могут постепенно начать ослабление карантинных мер, если граждане будут придерживаться правил карантина во время пасхальных праздников. Об этом в интервью изданию “Украинская правда. Жизнь” заявил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Если смотреть на сценарий развития болезни, то 14–17 апреля у нас должен начинаться пик заболеваемости COVID-19. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы к 14–17 апреля, плюс-минус три дня, мы подошли с как можно меньшим количеством инфицированного населения”, – отметил он.

Ляшко добавил, что если украинцы не будут придерживаться правил карантина, что то “вместо того, чтобы с 24 апреля выходить поэтапно из карантина, мы будем смотреть на динамику и жаловаться на правительство, которое нас загнало в карантин”.

“Придерживайтесь правил, и мы спокойно будем выходить из карантина. Мы понимаем, что не можем держать страну все время в карантине, поэтому делаем все возможное. Призываю глав областных администраций, мэров городов – давайте не допускать инфицирования”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 14 апреля коронавирусом заразилось 1,97 млн человек, 124 тыс. скончались, 467 тыс. выздоровели.

В Украине коронавирус подтвержден у 3372 человек, из них 119 человек уже выздоровели, 98 скончались. Госпитализировано 1248 пациентов с COVID-19, остальные лечатся дома.