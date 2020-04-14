 

Черчесов объяснил, почему в Европе мало российских легионеров

14.04.2020, 22:01, Новости дня

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов поделился своим мнением о том, почему мало российских футболистов уезжают играть в европейские чемпионаты.

"Вспомните чемпионат РФ 90-х и на каких "огородах" мы играли. Можно ли те убитые поля сравнивать с нынешними великолепными стадионами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи и Грозном… Это небо и земля, — цитирует Черчесова "Московский комсомолец".

"Да и финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с контрактами сегодняшних дней. По-житейски было понятно стремление футболистов уехать за границу. Но желания самого игрока мало. Главное — класс игрока и конкурентоспособность в Европе. Его уровень все определяет".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Путин заявил о необходимости ограничить число президентских сроков

09.04 / Коронавирус: сценарии развития пандемии

28.02 / Молодежные организации Белоруссии и России договорились о сотрудничестве

21.03 / Онищенко вступился за инфекциониста, скрывшую поездку в Испанию

17.02 / Стала известна причина посадки самолета Уфа – Пхукет в Шереметьево

26.02 / Голунов поддержал освобождение проходящего по его делу полицейского

08.04 / Собянин призвал не останавливать строительство жилья, дорог и метро в Москве

23.02 / “На вашем месте могли быть Парагвай, Камбоджа”. Пайфер назвал Украину жертвой в истории с разговором Трампа и Зеленского

02.04 / В Москве умерли три пациента с коронавирусом и хроническими заболеваниями

26.03 / Минобороны опровергло сообщения о зараженных российских военных в Италии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска