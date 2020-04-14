 

Пожарные спасли кота, который просидел на дереве пять дней

14.04.2020, 22:00, Новости дня

Коту пришлось просидеть на дереве 5 дней. К такой самоизоляции его подтолкнули собаки. Инцидент произошел возле плодово-ягодной станции. Обычно кошки спускаются на землю самостоятельно, но в этот раз напуганное собаками животное забралось слишком высоко. Люди пытались его подманить, но это это оказалось напрасно, передает ГТРК "Орел". 

После пяти дней, проведенных на верхушке клена, кот был истощен. Для спасения несчастного животного вызвали пожарных. Сотрудникам ПСЧ-2 пришлось использовать для этой операции автолестницу.

Текст:

ГТРК "Орел"



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