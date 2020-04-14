Мнение: Финансово грамотная молодёжь, пособие для самозанятых и востребованная удалённая работа

14.04.2020, 21:54, Разное

1. Поколение ЕГЭ продолжает удивлять. Оно оказалось самым финансово грамотным среди всего населения России — современная молодёжь студенческого возраста умеет копить, вести бюджет и обеспечивать себе разнообразный доход:

https://lenta.ru/news/2020/04/09/z/

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «ФК Открытие» в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвали самое подготовленное к кризису поколение россиян. Им оказалось поколение «зумеров» — люди в возрасте от 18 до 23 лет.

Почти половина — 49 процентов — опрошенных, подходящих под критерии «зумеров», имеют сбережения (больше, чем в любой другой возрастной категории). При этом накопления образуются, несмотря на то, что 62,1 процента «зумеров» имеют ежемесячный доход ниже остальных категорий россиян — от менее, чем пяти, до 25 тысяч рублей.

Также представители поколения Z (второе название «зумеров») оказались наиболее склонными к диверсификации источников своих доходов. 58,2 процента респондентов в этой категории стараются получать доходы из нескольких источников. У большинства опрошенных в остальных категориях имеется только один источник дохода.

Помимо этого, респонденты из числа «зумеров» оказались более склонными к ведению личного бюджета и к учету доходов и расходов. Этим занимаются 57 процентов опрошенных. 86,2 процента не покупают разрекламированных товаров.

Интересно, с чем связана такая статистика. В школах начали повсеместно преподавать финансовую грамотность? Молодёжь легче и быстрее осваивает приложения вроде Сбербанк.Онлайн? Или просто выросли, наконец, люди, которым уже не вбивали в голову в школах, что нормально зарабатывать — это стыдно?

2. Ещё один шаг государства по поддержке населения и, одновременно, по дальнейшему выводу экономики из тени. Самозанятые граждане теперь смогут получать пособие по безработице:

https://tass.ru/ekonomika/8199595

Речь идет о гражданах, чей бизнес зачастую предполагает контактные услуги и был вынужденно приостановлен из-за мер по борьбе с распространением коронавируса. <…>

Пособие по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан начнут выплачивать в Москве с 9 апреля. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду в своем блоге. Ранее Путин предложил всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице по верхней планке – в размере МРОТ – 12 130 рублей.

3. Число вакансий удалённой работы в России ожидаемо выросло. При этом стало известно, какие именно специальности наиболее востребованы:

https://lenta.ru/news/2020/04/09/proff/

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удалёнке. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

На первом месте в списке — специалист по тендерам на научно-производственном предприятии. Успешный кандидат должен уметь вести переговоры, иметь опыт работы с электронными торговыми площадками и разбираться в тендерной документации. За это обещают платить до 500 тысяч рублей в месяц. Менеджер по работе с клиентами в компании, специализирующейся на комплексном оснащении лабораторий, может получать до 200 тысяч рублей в месяц. Компания, предоставляющая консультации в области государственных и корпоративных закупок, обещает платить до 130 тысяч рублей в месяц телемаркетологу на удалёнке.

На зарплату до 100 тысяч рублей в месяц может рассчитывать менеджер по подбору персонала, а на зарплату в 80 тысяч рублей ищут психолога с опытом работы от двух лет.

По подсчетам сервиса, число вакансий удаленной работы в России выросло на 71 процент по сравнению с февралем 2020 года. В Москве этот показатель вырос на четверть.

В принципе, ничего необычного – нужны специалисты по продажам и закупкам, по работе с клиентами и персоналом в новых условиях.

Примечательно разве что появление в списке психологов, хотя и это можно связать с теми трудностями, которые люди испытывают на самоизоляции.