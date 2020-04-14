 

США на время пандемии оставили на боевом дежурстве две авианосные группы

14.04.2020, 21:53, Новости дня

Соединенные Штаты на время пандемии и вызванного ею кризиса будут держать развернутыми за рубежом две авианосные ударные группы, сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Мы приняли решение <…> оставить [авианосец] «Гарри Трумэн» развернутым в море, чтобы у нас было по меньшей мере два авианосца в море в любую минуту», – приводит его слова ТАСС.

«Это обдуманное, намеренное оперативное решение, цель которого – сделать так, чтобы нам были доступны развернутые авианосные ударные группы в момент кризиса», – добавил Милли.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались военно-морские силы, в том числе авианосцы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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