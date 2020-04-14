«Женщина-мечта» – Наталья Бочкарёва показала роскошные формы в пиджаке на голое тело

14.04.2020, 21:53, Разное

Отечественная актриса театра и кино, звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва на странице в Instagram поделилась результатом оригинальной фотосессии. 39-летняя артистка поразила многочисленных поклонников роскошными формами в пиджаке на голое тело, за что её засыпали комплиментами, назвав «женщиной-мечтой».

На обнародованном в соцсети снимке Наталья Бочкарёва запечатлена сидящей на высоком деревянном стуле в светло-бежевом брючном костюме в мелкую «оксфордскую» полоску и туфлях на высоком каблуке. «Изюминку» образу придают распущенные длинные волосы и расстёгнутый пиджак, под которым «невооружённым глазом» заметно отсутствие бюстгальтера. В подписи к посту, опубликованному под вечер, Бочкарёва написала: «Good night, World».



В комментариях большинство подписчиков восхищается прекрасно выглядящей актрисой. Фолловеры называют Наталью Бочкарёву «красавицей, женщиной-мечтой, зажигалкой» и придумывают ещё массу лестных эпитетов. Однако находятся и критики, которым не пришлась по душе «выставленная на показ грудь», на что Бочкарёва с юмором заметила: «Кому журнал Maxim, а кому и «Огонёк» хорош».