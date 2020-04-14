Мнение: Системный коллапс (системы здравоохранения)

14.04.2020, 21:52, Разное

Коллапс систем здравоохранения, который и стал, в сущности причиной вынужденных во многом мероприятий по тотальной изоляции населения в большинстве стран, вызван не только "зловредностью" вируса. Он, скорее, лишь обнажил системные проблемы, проведя своеобразный стресс-тест.

Капиталистическая экономика основана на извлечении прибыли.Она – альфа и омега, квинтэссенция самой сути западного капитализма. Однако любая функция имеет свою область определения. Прибыль не исключение.

Здравоохранение, которое сегодня по сути является лишь отраслью оказания платных медицинских услуг, существует в той же рыночной парадигме. А значит – у нее есть не слишком высокий предел насыщения. Избыточные резервные мощности и запасы в обычной обстановке попросту нерентабельны, как перестали быть рентабельными гиганты советской индустрии, обладавшие помимо гражданской специализации и колоссальными резервами мобилизационного характера.

Экстремальная ситуация практически рывком выводит стандартный функционал рыночных механизмов за грань области определения. Некоторые резервы, конечно, изыскиваются, но они на самом деле катастрофически малы. Даже в богатых странах. На одичавших территориях типа России их вообще нет. Мы ведь прекрасно помним, что пострадавших в "Зимней вишне" или в том же Магнитогорске приходилось спецбортами везти в Москву – даже в областных центрах и городах с гигантами промышленности местная медицина уже не в состоянии справиться с более чем скромным по масштабу ЧП. Магнитогорск, где ожоги – вообще профессиональное заболевание, вдруг оказался неспособен оказать помощь своим собственным горожанам. Собственно, и для Кемерово ровно та же ситуация – профзаболевание в шахтерском краю вылечить оказалось выше любых возможностей.

Собственно, поэтому сегодня карантины и востребованы – их задача не предотвратить заражение, а снизить пиковые нагрузки на медучреждения. Никакой другой рациональной задачи у карантина нет, если не принимать во внимание сопутствующие, чисто политические.

При этом масштабы эпидемии, прямо скажем, не впечатляют. Во всяком случае, попытки сравнить нынешнюю эпидемию с печально известной "испанкой" не просто хромают, а вообще нелепы – масштаб событий несопоставим. Все гораздо тривиальнее – бизнес-ориентированные медицинские структуры не способны решать задачи, выходящие за их невысокие пиковые возможности. При этом военные структуры ни одна страна не рискнула разворачивать, что скорее всего, говорит о крайне плачевном их состоянии, чем об осторожности (вдруг завтра война, а мы без мобресурса и уставшие)

Россия здесь не исключение. Наше здравоохранение оптимизировано до состояния полного коллапса, что и показали локальные ЧП вроде упоминавшейся "Зимней вишни" или Магнитогорска. Единственный резерв, имеющийся у такого здравоохранения – героизм врачей, причем никаких кавычек здесь нет и быть не может. При жуткой, совершенно безобразной системе, которая не в состоянии обеспечить население даже масками-перчатками (другой вопрос, нужны они или нет, но в любом случае их нет вообще), которая не в состоянии провести тотальное тестирование, не может создать мобильные системы оказания помощи и изоляции выявленных больных по степени их тяжести, сваливая всех подряд в одну большую кучу, где они точно заражаются. В общем, последний рубеж, как всегда – это герой с гранатой на пять танков. И задачей умереть возле вон той березки, но не пропустить. У нашей руководящей мрази великий народ, который даже сегодня способен на подвиг, но в том и дело что мразь ему не соответствует, прячась трусливо в бункерах и рассчитывая исключительно на героизм врачей, как последний ресурс.

Так или иначе, но сугубо медицински этот стресс-тест провалили практически все страны. Вирус, возможно, и злобен. И экзотичен, и даже весьма эксклюзивен. Но с таким здравоохранением любая неприятность, выходящая за крайне низкие пиковые нагрузки, автоматически становится катастрофой. Кстати, кризис в Европе 15 года, когда точно так же "зависла" миграционная система, не выдержавшая пиковых значений прибытия в Европу мигрантов – ровно из той же серии. Случись новая катастрофа, выталкивающая беженцев в Европу – и система снова рухнет.

Конечно, признавать наличие неразрешимой в рамках системы проблемы правящим элитам нет никакого резона. Напротив – в обстановке мирового, региональных и локальных кризисов дополнительный кризис используется для решения массы других задач, к эпидемии никак не относящихся. Во всяком случае, по России такой вывод можно сделать совершенно точно.

Экономика в данном случае попала под раздачу по вполне понятной причине – экономический кризис везде протекает крайне тяжело, мучительно и с огромным трудом, так как базовые противоречия элит на всех уровнях чрезвычайно переутяжелены. Поэтому обострение кризиса через коллапс экономик (мировой и локальных) – это вполне рабочий метод более быстрого разрешения кризиса. Противоборствующие группы, кланы и структуры играют друг против друга на обострение.

Но медицинская составляющая нынешнего кризиса выглядит вполне определенно: ориентированное на удовлетворение платежеспособного спроса на медицинские услуги капиталистическое здравоохранение критически неспособно к спасению людей в нестандартной ситуации. И "у них", и тем более у нас.

Ситуацию может спасти создание резервов на случай экстренных ситуаций. Вопрос на самом деле не такой уж и неразрешимый. Но все упирается в то, что девять десятых всего времени эти резервы будут простаивать, а это не только денежные потери. Это и проблемы утраты квалификации персонала, который в этих резервных мощностях должен быть задействован, это и система их обучения, которая должна готовить специалистов "про запас", это масса совершенно нерыночных вопросов, которые по силам лишь государству. Либо надгосударственной структуре, что тоже может быть решением. Правда, нынешняя коррумпированная до самых корней ВОЗ выглядит весьма непрезентабельно для того, чтобы передавать ей ответственность за такого рода структуры. В общем, проблема есть, она довольно понятна, но совершенно непонятно ее решение. А раз так – то каждый раз мы будем с размаху влетать на одни и те же грабли.

Решение для России, во всяком случае, вполне очевидно – восстановление государственной системы здравоохранения при наличии частной специализированной сферы. Аргумент, что такая система дорога, не принимается – единственное, что нашей стране обходится дорого – это содержание касты воров во власти. Но это же и является ответом, почему пока говорить о возвращении к нормальной системе не приходится. Выбор прост – либо воры, либо мы. Пока он в пользу уголовников, захвативших власть. Изменится ситуация – будет шанс и на всё остальное.