Российские моряки в Стамбуле попросили вернуть их домой

14.04.2020, 21:48, Новости дня

В Стамбуле, где веден режим самоизоляции, до сих пор находятся три члена экипажа российского танкера-химовоза, 10 января столкнувшегося с турецким рыболовецким судном, сообщили в компании-владельце танкера ООО «Самаратрансшиппинг».

«Капитан, боцман и старший помощник после аварийного случая находятся в Стамбуле, ждут окончания расследования со стороны турецких властей. Но расследование приостановлено из-за ситуации с коронавирусом», – сообщили в компании «Интерфаксу».

Представитель «Самаратрансшиппинг» заявил, что компания арендовала морякам квартиру, они остаются на самоизоляции и выходят раз в неделю за продуктами. «Мы обращались в консульство РФ в Турции и другие ведомства с просьбой о депортации моряков на родину. В консульстве нам сообщили, что МИД Турции на карантине и не может сейчас помочь в разрешении проблемы», – добавил собеседник агентства.

Моряки, по его словам, просят помощи у российских властей и хотят вернуться домой. «Мы просим консульство и МИД России, правительство Самарской области обратить внимание на то, что уже три месяца наши моряки находятся в тупиковой ситуации. Мы просим вернуть наших моряков на родину. Сегодня из Москвы летит самолет в Стамбул забрать граждан РФ из Турции. Конечно, наши ребята хотят оказаться на борту этого самолета», – сказал представитель компании.

Он добавил, что у моряков должна была закончиться виза, однако на фоне карантинных мер в стране виза будет автоматически продлена.

10 января у берегов Турции российский танкер-химовоз «Глард-2» столкнулся с турецким рыболовецким судном. В результате столкновения три человека из шести находившихся на борту рыболовецкого судна пропали без вести, а само судно затонуло.

ООО «Самаратрансшиппинг» сообщало, что турецкое судно шло с нарушением международных правил предотвращения столкновения судов – без опознавательных знаков и ходовых огней.

Следствие большую часть вины возлагало на рыбаков. Турецкие власти разрешили танкеру продолжить путь, однако капитан, старпом и боцман, несшие вахту в момент столкновения двух судов, остались в Стамбуле до окончания разбирательства.