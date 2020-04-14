 

Мнение: На кого работает Путин?

14.04.2020, 21:45, Разное

Результаты свежего опроса «Левада-центра», думаю, не понравились Кремлю.

Ну а как могли понравиться результаты, судя по которым только 9% россиян не сомневаются, что Путин работает на благо всех россиян без исключения?

38% россиян уверены, Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей.

Еще 37% респондентов уверены, что Путин отстаивает интересы работников спецслужб, армии и МВД.
28% опрошенных считают, то президент выражает интересы чиновников, а 18% думают, что он заботится о нуждах среднего класса.

И лишь 16% верят, что Путин заботится о простых людях. Маловато, чего уж там…

Или цифры этого опроса отражают расклад самооценки россиян? И лишь 16 процентов считают себя простыми людьми? А 37% – это сотрудники спецслужб, армии и МВД? 28% из числа опрошенных – это чиновники и члены их семей, уверенные, что Путин заботится о них?

Что не так в цифрах свежего опроса «Левада-центра»?

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / В Коми пенсионерка убила соседку ради денег

16.03 / Мнение: Путин навсегда

08.04 / В Кремле анонсировали очередное телеобращение Владимира Путина

16.03 / Не прошло и полугода: Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян станут родителями в четвертый раз

23.03 / «Муж и жена – одна сатана»: Бузову и Манукяна подозревают в тайной свадьбе

21.03 / Мнение: Красиво всех кинул

09.03 / Американский комик Крис Рок расстался с возлюбленной после четырех лет романа

28.03 / В интернете зафиксирована утечка названий 16 новых смартфонов Xiaomi

24.02 / Составлен ТОП-5 лучших полностью безрамочных смартфонов 2020 года

04.04 / Отец Хабиба Нурмагомедова назвал размер финансового состояния сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска