Мнение: На кого работает Путин?

14.04.2020, 21:45, Разное

Результаты свежего опроса «Левада-центра», думаю, не понравились Кремлю.

Ну а как могли понравиться результаты, судя по которым только 9% россиян не сомневаются, что Путин работает на благо всех россиян без исключения?

38% россиян уверены, Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей.

Еще 37% респондентов уверены, что Путин отстаивает интересы работников спецслужб, армии и МВД.

28% опрошенных считают, то президент выражает интересы чиновников, а 18% думают, что он заботится о нуждах среднего класса.

И лишь 16% верят, что Путин заботится о простых людях. Маловато, чего уж там…

Или цифры этого опроса отражают расклад самооценки россиян? И лишь 16 процентов считают себя простыми людьми? А 37% – это сотрудники спецслужб, армии и МВД? 28% из числа опрошенных – это чиновники и члены их семей, уверенные, что Путин заботится о них?

Что не так в цифрах свежего опроса «Левада-центра»?