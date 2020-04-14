Запад по своей воле оказался в зависимости у китайских фармацевтов

14.04.2020, 21:40, Новости дня

Ещё в 1980-х годах западные страны делали большинство лекарств самостоятельно, теперь же около 80% всех основных веществ производится в Китае. В итоге, когда разгорелся глобальный кризис с пандемией коронавируса, закрылись китайские фабрики и увеличился внутренний спрос на лекарства и средства защиты, а на Западе ощутили их нехватку и свою зависимость от Китая, пишет Le Figaro.



Reuters

«Наше здоровье зависит во многом от Китая», — с такой реальностью, по словам автора статьи в Le Figaro, пришлось столкнуться жителям западных стран в условиях коронавируса, когда широкой общественности стало известно, что почти все страны мира отдали свой суверенитет в медицинской безопасности на откуп Китаю.

В Китае теперь производится более 80% главных веществ, которые применяются в фармацевтике. Более того, если посмотреть на антибиотики, которые используются в США, то 97% веществ, из которых они делаются, произведены в Китае, хотя эти страны считают друг друга геополитическими врагами. Считается, что многие препараты производятся в Индии, но и она на 80% зависит от китайских ингредиентов.«Все дороги ведут в Китай», — приводит издание слова специалиста Розмари Гибсон, которая дала свой комментарий.

В сфере фармацевтики обычно говорили, что это глобальный рынок. Но глобальная нехватка жизненноважных медикаментов в момент остановки китайских производств заставила мировых лидеров заинтересоваться более точной статистикой. И им пришлось отвечать на запросы национальных фармацевтических компаний и задуматься о диверсификации и о возвращении на родину ключевых фармпроизводств.

Французские специалисты говорят, что уже 10 лет бьют тревогу по этому поводу. Прежде всего, им не хватает противовоспалительных, противораковых препаратов, а за ними следуют средства для экстренной реанимации, кардиопрепараты и анестетики. И такая нехватка развивается по мере роста потребностей у самих стран-производителей. К этому добавляются ситуации, когда приходится закрывать производства из-за климатических, природных, технических и социальных причин. Плюс случаются скандалы, связанные с качеством препаратов, как то получилось с китайским гепарином, из-за которого в США погиб 81 человек.

Но государства не реагируют на призывы, сетуют фармацевты из разных стран. По их словам, они обращались к своим правительствам, выступали с докладами, но на власти оказывают влияние фармацевтические лобби. Считалось, что о местной независимости в сфере медикаментов можно не думать, потому что это рынок, и он всегда чутко реагирует на спрос. Но сейчас все закрыли границы и бьются за маски и лекарства.

Например, в Европе больше не производится парацетамол. Хотя ещё в 1980-х годах в Европе была сильная фармацевтическая отрасль, и около 80% основных веществ производилось на европейской территории. Однако за последние 30 лет производство переместилось в развивающиеся страны, потому что там оно дешевле и правила по охране окружающей среды проще. В итоге критерий цены стал основополагающим. Например, последнее предприятие, которое производило антибиотики в Германии, закрылось в 2017 году.

Россия тоже оказалась зависима от Китая и Индии на 50—70%, отмечает автор статьи, и этот процесс начался после распада СССР. Однако с 2010 года в РФ предпринимаются попытки вернуть производство.

А вот Штатам приходится сложнее, ведь там глобальный рынок ставили во главу угла. О протекционизме заговорили с приходом Трампа, но сейчас, при эпидемии в США, осознали, насколько их здравоохранение зависит от их главного противника. «Если вы китаец и вы хотите нас уничтожить, просто перестаньте поставлять нам антибиотики», — приводит автор статьи слова американского экономиста, сказанные в Белом доме.

И в самом Китае это понимают. Так, в разгар эпидемии там рассматривали сценарий прекращения поставок китайских лекарств в другие страны. При этом в китайских СМИ отмечалось, что такой шаг погрузит США в океан коронавируса. В ответ Штаты выступили с законопроектом о возвращении на родину производства медикаментов. Однако это не так просто сделать: это долго, дорого и нужно восстановить технические навыки.

Впрочем, эксперты предлагают действовать сообща с европейскими рынками. Но на такой процесс всё равно уйдут годы и потребуется смена философии, отмечает автор статьи Le Figaro.