Мнение: Ковид сберегает жизни

14.04.2020, 21:34, Разное

Интересное заявление сегодня сделал не кто-нибудь, а министр здравоохранения России Мурашко: по его словам, смертность в России в этом году (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)… снизилась. Причем снизилась весьма существенно – на 9%!

Это до хрена. Почти на одну десятую! Скорее всего, играет роль карантин: меньше трафик, меньше пробок, меньше ДТП… Опять же – экономика остановлена, значит, меньше и производственный травматизм. Но все равно – впечатляет. Впрочем, естественно, что сам ковид на цифры смертности (пока?) повлиять не мог никак: 170 умерших в общероссийской статистике смертей и в самый мощный микроскоп не разглядишь.

Все это, конечно, не помешает властям продлить карантины до июня, а то и до июля.