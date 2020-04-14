Арбидол — маркетинговая уловка в борьбе с COVID-19?

14.04.2020, 21:30, Разное

Противовирусный препарат Арбидол, он же умифеновир, относится к фармакологической группе «иммуномодуляторы» — то есть предназначен для «стимуляции иммунных процессов и активации иммунокомпетентных клеток».

Согласно заявлению производителя Арбидола, от разработки молекулы в 70х годах до регистрации препарата прошло 14 лет. «За этот период в ходе множества экспериментов были получены исчерпывающие сведения о механизме действия препарата, о его высокой безопасности и эффективности в ходе ряда успешных экспериментов на животных и при изучении клинического действия препарата», – сообщается на сайте производится.

Однако есть важный нюанс: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала клинические испытания препарата Арбидол, проведенные с 1993 по 2004 год, недостаточно качественными, чтобы соответствовать требованиям доказательной медицины. Препарат до сих пор не указан в рекомендациях ВОЗ по лечению гриппа.

В январе Арбидол попал в новостную повестку благодаря агрессивному маркетингу: по радио и в группах ВКонтакте с большой аудиторией рассказывали, что Арбидолом можно вылечиться от COVID-19. В качестве доказательства упоминалось, что в инструкции к применению препарата указано, что он является лекарством от коронавируса. О чудодейственной силе препарата также заявляли актеры и блогеры. На этом фоне продажи Арбидола всего за три недели выросли на 18% по сравнению с прошлым годом. В итоге ФАС заподозрила производителя в недобросовестной рекламе и пригрозила судебной тяжбой. Однако же новости об эффективности Арбидола в борьбе с коронавирусом по-прежнему появляются в сети.

«На данный момент нет доказательств того, что какое-либо из лекарств эффективно против COVID-19. Для этого вида коронавируса не существует специальных методов лечения. Лечение основано на клинической картине», – заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Масла в огонь добавила новость в российских СМИ о том, что в феврале национальная комиссия Министерства здравоохранения Китая выпустила рекомендации по лечению коронавирусной пневмонии, в которых предлагается принимать препарат Арбидол. Информация оказалась частично правдивой: китайцы действительно включили умифеновир в перечень препаратов, которые можно назначать пациентам, следя за эффективностью действия, но в тот же список попали рибавирин, интерферон и ритонавир.

Испытания Арбидола в Китае продолжаются, но препарат до сих пор не доказал свою эффективность при ряде тестов — об этом заявил, в частности, китайский ученый Ян Цзыфэн. При этом одновременно с Арбидолом в Китае испытывается еще около сотни других препаратов, которые уже показали эффективность против других вирусов. Но китайская пресса активно продвигает Арбидол как лекарство от коронавируса, в то же время акции китайских фармацевтических компаний, выпускающих препарат, заметно подорожали.

«Новая коронавирусная инфекция на то и новая, что научная мысль к ней только подходит. Сейчас тестируется очень много схем лечения, в том числе в Китае, но заявить об эффективности какой-либо из них не позволяет достаточный объем клинических исследований. Пока что широкой публике демонстрируют так называемый случай-контроль, в котором исследуемые группы, различающиеся по полученному результату, сравниваются на основе предполагаемого влияющего фактора. Достаточной статистики о положительном эффекте каких-либо препаратов, включая Арбидол, сейчас нет. Любые заявления об этом — просто недобросовестная реклама», – заявил MedPortal врач клинической фармакологии ГБУЗ МО «Чеховская областная больница», кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.