Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы и Подмосковья к борьбе с коронавирусом

14.04.2020, 21:30, Новости дня

Здравоохранение Москвы, Подмосковья и большей части регионов РФ полностью готово к борьбе с распространением коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня здравоохранение Москвы готово, Подмосковья и значительного ряда регионов тоже полностью готово к этой ситуации», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что плавный суточный прирост заболевших в 17-19% позволяет обеспечивать помощь пациентам с коронавирусом.

«Чем больше мы обследуем здоровых людей – сегодня это используется все шире и шире, – тем больше мы сегодня находим людей с бессимптомным течением. И в том числе почти 30% – это люди с бессимптомным течением», – передает слова Поповой ТАСС.

Она добавила, что в ряд регионов число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.

«В стране за последний месяц мы с 2 тыс. в сутки тестирований на наличие коронавируса у человека дошли до сегодняшних 90 тыс. практически исследований», – сказала Попова, добавив, что РФ – одна из ведущих стран в мире как по абсолютному числу исследований, так и по показателю на 100 тыс. населения.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в 10 клиниках москвы уже проводят тестирование на иммунитет к коронавирусу.

«Мы делаем сегодня уже в Москве, в десяти клиниках Москвы, которые работают сегодня с больными, инфицированными новым коронавирусом, – мы проверяем состояние иммунитета к этой инфекции именно у них. Во-первых, для того, чтобы понимать, какие меры защиты для них нужны, и, во-вторых, понимать, в самом деле есть у них иммунитет и насколько он напряженный», – сказала Попова.

По ее словам, результаты самоизоляции из-за коронавируса будут видны к концу недели и в начале следующей.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что пик заболеваемости коронавируса в стране еще не пройден.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.